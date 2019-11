Online-kasiinode ajalugu ja mida on oodata tulevikus

Hasartmäng on mäng, mis sisaldab rahalist panust. Kas siis pokker, kasiinomäng või spordile panustamine. Hasartmänguks võib nimetada isegi kulli või kirja viskamist, kui osapoolte vahel on tehtud rahaline panus.

Vaatame hasartmängude ajalukku. Uskuge või mitte, kuid see on vanem kui kirjakeel. Miks inimesed hasartmänge mängivad? Sest see tekitab adrenaliini, soovi võita ja riskida. Esimesed tõestused inimeste mängimisest pärinevad miljonite aastate tagant, kui kasutati kivist vahendeid. Mesopotaamiast on leitud täringuid, mis on vanemad kui 5000 aastat. Esimesed mängutoad ehk kasiinod tekkisid Hiinas umber 3000 aastat tagasi. Kaardimängude ajalugu ulatub aga 9. sajandi Hiinasse. Pokkeri mängimist alustati 17. sajandil ja spordiennustused said alguse 1790. aastal Inglismaal, kus inimesed said panustada hobuste võiduajamisel.

Võrgus mängimine algas üsna pea pärast interneti laiadesse massidesse jõudmist. Esimese riigina reguleeris internetikasiinod Antigua ja Barbuda ja aastal 1996 avati maailma esimene online-kasiino – Intercasino. See tähistas ametlikult ühe suurima meelelahutussektori algust internetis.

Samal aastal avas uksed ka Rootsi kuulus mängutootja NetEnt, kelle sulest tulid välja slotimängud, progressiivsed jackpot’id, lauamängud ja hiljem ka live-diileriga mängud. Ka Microgaming asutati umbes samal ajal. Tähelepanuväärne on see, et nad on siiani suurimad mängutootjad ja just nende mängud on kõige populaarsemad. Kuumimateks mängudeks on sellised klassikud nagu Mega Moolah, Mega Fortune, Gonzos Quest, Starburst jne.

1997. aastaks oli maailmas juba üle 200 online-kasiino ja spordiennustuse pakkuja. Aastal 1998 teenisid online-kasiinod juba üle 800 miljoni dollari. Hetke turuväärtuseks hinnatakse u 45 miljardit dollarit ja järgmise viie aasta jooksul ennustatakse veel kahekordset kasvu. See on uskumatu kasvuprotsent, millele ükski tööstusharu ei saa ligilähedalegi.

Loomulikult olid algusaastate kasiinod väga algelised ja kehva graafikaga, aga mida aeg edasi, seda vingemaks muutusid ka mängud. Internetikasiinod on ülemaailmselt tohutult populaarsed. Üks põhjus on interneti kättesaadvus ja mängude atraktiivsus. Samal ajal on hakanud internetikasiinode ümber keerelnud müüdid haihtuma. Online-kasiinos mängimist ei pea enam varjama või häbenema, sest tegemist on ikkagi meelelahutusega, mis on samaväärne kinos või ööklubis käimisega.

Mängud internetis on muutunud väga kütkestavaks ja tegelikult ei ole vahet, kus slotimänge mängida. Kas kodus, bussis või siis maapealses kasiinos. Muideks, maapealses kasiinos on väljamakseprotsendid madalamad ehk võiduvõimalused väiksemad.

Online-kasiinod üritavad mängijateni tuua reaalset kasiinokogemust (live-kasiino) lauamängude ja ruleti voogedastuse ehk livestream’i kaudu. See tähendab, et mängijatele näidatakse otsepilti kasiinost ja selle vahendusel saab mängida diileri vastu. Live-kasiino toode on turul juba üle kümne aasta, kuid ei ole väga suurt populaarsust saavutanud.

Tulevikus või õigupoolest juba praegu katsetatakse tooteid VR- ehk virtuaalreaalsusprillidega. VR-prillidega slotimängu mängides saab suurepärase elamuse, mis kaalub üles nii tavakasiino kui ka ekraani pealt mängimise. See tekitab tugevaid emotsioone ja mida aeg edasi, seda paremini on need tooted välja arendatud. Just VR-kasiinot peetakse üheks peamiseks tulevikukasiinoks.

Uueks trendiks Eestis ja mujal maailmas on niinimetatud kiirkasiinod ehk kasiinod, kus mängijad ei pea kontot avama. Konto avatakse automaatselt kasiinosse esimese sissemakse tegemisel. Selliste online-kasiinode võlu peitub lihtsuses, kiiruses ja mängijate privaatsuses. Kiirkasiino ongi tegelikkuses uue põlvkonna online-kasiino, sest seda on kõige mugavam kasutada just mobiilse seadmega. Aastal 2019 kasutab juba üle poole mängijatest mängimiseks mobiili.

Viimasena juhime tähelepanu sellele, et ka internetikasiinod tekitavad hasarti. Eestis on õnneks tugev regulatsioon. Kui mängijal on probleeme, siis saab ta ennast hasartmängudest lihtsasti eemaldada. Selleks tuleb täita avaldus maksu- ja tolliametis või MTA-s. Samamoodi saab endale igas kasiinos seada maksimaalse kulutuste limiidi või täieliku keelamise. Näiteks kui oled nõus iga kuu sellele meelelahutusele kulutama kümme eurot, siis seadki endale limiidiks kümne euro suuruse maksimaalse kulutuse igas kuus. Mängigem mõistlikult!