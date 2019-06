Õnnetult Boeing 737 Max lennukilt leiti veel üks murettekitav oht

Vea avastamine lükkab veelkord edasi Boeingu võimalusi lennukimudeliga turule naasta, sest USA lennuamet käsib vea korda teha enne kui liinile lubamiseks vajalikku testlendu plaanitakse ning see ei juhtu varem kui 8. juulil.

Mis veaga on täpsemalt tegu ja kas seal piisab tarkvarauuendusest või on tegemist suurema probleemiga, lennuamet ei täpsustanud. Kuuldavasti on siiski uut lennuki tarkvara testinud piloodid sattunud hätta sellega, et pardaarvutile käsklusi andes läheb liiga kaua aega, et piloot selle üle uuesti kontrolli saavutaks.

Boeing on öelnud, et aasta esimese kolme kuuga on ettevõte kaotanud miljard dollarit, sest Boeingu kõnealused mudelid seisavad jõude. Niisamuti on ettevõte tunnistanud, et USA lennuamet on ülevaatuse ajal "esitanud täiendavaid nõudeid"