Ööklubid on piirangute leevendamise järjekorras viimaste seas

Leevendused toimuvad järk-järgult ja meelelahutus on järjekorra tagumises otsas, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalśet kaamerat".

Majandusminister Taavi Aas põhjendas, et meelelahutusasutustele suunatud piirangute leevendamine võib päästa tulvavee tammi tagant. "Kui mõelda nendele sündmustele, mis olid Koreas, kus uuesti tuli hakata meetmeid rangemaks tegema seetõttu, et tekkisid haiguspuhangud just läbi selle, et inimestele avati ööklubid," lisas ta.

Lokaaliomanikke tabasid esimesed eriolukorra nädalad kõige valusamalt. Pooled töötajad tuli koju saata ja veel suurem hulk kundesid jäi tulemata. Teistel ettevõtjatel pole paremini läinud. Näiteks töötukassa on maksnud palgahüvitist peaaegu 13 000 erineva valdkonna ettevõttele, kus töötab ühest kuni pea paari tuhande inimeseni.

