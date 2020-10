Ootamatu areng. Kurikuulus Danske panga peamaja sai taas uue omaniku

Selgub, et 12. oktoobril ehk sel esmaspäeval on tehtud nortariaalne tehing, mis viis Narva mnt 11 asuva hoone Neinar Seli firmalt KEK Arendus OÜ ettevõttele Rüütli Majad OÜ. Selle sajaprotsendiline omanik on Bigbank AS. Teatavasti on Bigbank Parvel Pruunsilla ja Vahur Volli omanduses olev finantsasutus, mis järjest kasvab. Hiljuti siseneti näiteks kodulaenu turule.

Ärilehele teada olevalt otsis KEK Arendus Danske peahoonesse pikalt ankurrentnikku, kuid koroonakriis tõmbas mitmetele võimalikele plaanidele kriipsu peale. Väidetavalt oleks hoonesse võinud kolida nii Tartu Ülikool oma Tallinna osadega või ajutiselt Rahvusraamatukogu.

KEK Arenduse 2019. aasta majandusaruandest võib välja lugeda, et Seli ettevõte ostsis hoone 2019. aastal ligi 7,5 miljoni euroga. Ärilehele ei ole teada, milline oli tehingu summa nüüd.

Bigbank on töötajate arvult kasvanud ligi 250-pealiseks. Nende 2019. aasta käive oli 75 058 000 ja kasum 17 126 000 eurot.