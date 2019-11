Ootamatu areng Saaremaa hiigelmeretuulepargi arengus, millele kapo pidurit tõmbas: kohtuistung on tühistatud

Samas kinnitasid ettevõtte osanikud Veiko Väli ja Kuido Kartau juba aasta alguses Ärilehele, et neil pole plaanis kaasata meretuulepargi arendamisse ei Venemaa ega ühegi teise Eesti-vaenuliku riigi raha. Tolleks hetkeks oli tulnud pakkumisi nii Suurbritanniast kui ka Saksamaalt.

Kuigi arendajad praegu pooleliolevate läbirääkimiste kohta lähemaid selgitusi ei jaga, märkis Väli, et peab seejuures ära märkima produktiivse koostöö EAS-i välisinvesteeringute keskusega. Selgub, et just nende kaasabil leiti investor, kellega praegu aktiivsed läbirääkimised käimas on.

„Me külastasime koos maikuus Suurbritannia suurimat taastuvenergiamessi, mis iga-aastaselt mai kuu keskel Šotimaal Glasgow’s toimub. Me olime Saare Wind Energy omanike koos seal,” rääkis EAS-i välisinvesteeringute keskuse konsultant Lääne-Eestis Sulev Alajõe, kes arendajad potentsiaalse investoriga kokku viis.

„Minuga võttis ühendust üks suurimaid tegijaid avamere tuuleenergia vallas ja küsis olukorra kohta. Kohtumise lõppedes ma ütlesin, et meil on siin ka üks ettevõte kohal, kes nagunii on oma äriplaani üles ehitanud selliselt, et nad teevad ise ettevalmistused lubade ja keskkonnamõjude hindamise osas ära ja seejärel kaasavad strateegilise investori,” kirjeldas Alajõe.

Tema sõnul esimesed läbirääkimised arendajate ja võimaliku investoriga toimusidki seal. „Sellest ajast alates olen ma näinud seda projekti kui ühte perspektiivsemat selle (meretuuleenergia – S. L.) valdkonna arengu kiirendajat Eestis,” märkis Lääne-Eesti välisinvesteeringute konsultant.

Alajõe märkis, et on kevadest peale olnud selle projektiga seotud ning püüdnud omalt poolt aidata kaasa ka sellele, et vastasseisu asemel valitsuse ja ettevõtte vahel Eesti riik pigem asjast võidaks ning arendajad saaks projektiga ikkagi edasi liikuda. „Räägitakse pigem kohtuvälisest lahendusest,” märkis ta.

Tugev investor võiks kahtlused maha võtta

Kuigi algse plaani kohaselt ei olnud arendajatel kavas strateegilise investori leidmisega projekti niivõrd varases algusjärgus tegeleda, siis pärast kevadise tõrke tekkimist on see muutunud väljapääsmatuks.

„See on vajalik selleks, et anda avalikkusele selge märk, et kaasatakse väga tugev tegija, kellel on väga pikk kogemus, tugev oskusteave, korralik rahaline võimekus – sellise signaali andmine oleks kindlasti kõigile kahtlejatele piisav,” märkis Alajõe. Tema hinnangul võivad arendajad jõuda investoriga kokkuleppele juba selle aastanumbri sees.