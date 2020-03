Ootamatu oht. Iluteenuste keelamine võib teenuse viia põranda alla

Läbi on käinud ka mõtteid, et riiklikul tasemel oleks vaja iluteenuste osutamine ajutiselt keelata. Kui iluteenuste osutamise vabatahtlik pausile panek on iga teenuspakkuja valik, siis üleriigiline keelustamine seaks paljud ilutegijad äärmiselt tõsiste valikute ette: lõpetada täielikult, peatada kuni viiruse levik aeglustub või siis minna oma tegevusega põranda alla.

Just see viimane valik võib olla täieliku keelamise tulemuseks ja viia olukorrani, kus teenuse pakkumist pole enam võimalik kontrollida.

Eesti suurima iluteenuste äpi FINDE asutaja Urmet Seepter ütleb, et praegune äpi kasutamise statistika viitab sellel, et kliendid ei ole loobunud iluteenuste kasutamisest. Need, kelle teenusepakkujad on oma tegevuse peatanud, otsivad nüüd uusi teenusepakkujaid. Otsingute mahu kasvu on näha just nende teenuste osas, kus tulemuse säilimiseks on hoolduse tegemine hädavajalik - küüned, kulmud ja ripsmed.

Teenuspakkujate otsing on kasvanud 34% - kui varem oli nädala esimese pooles pigem vaikne, siis nüüd on kasutajate aktiivusus juba nädala alguses sama, mis tavaliselt nädala lõpus.

Sarnast aktiivsust on näha ka uute liitujate osas. „Oleme viimastel päevadel saanud ligi 10 korda rohkem taotlusi äpiga liitumiseks," ütleb FINDE asutaja Urmet Seepter. Teenuse pakkujad proovivad vältida sissetulekute langust ja leida uusi võimalusi enda reklaamimiseks.

Seega võib öelda, et iluteenuste täielik keelamine olukorras, kus nõudlus kasvab, viib vaid olukorra halvenemisele ja teenuse liikumisele põranda alla.