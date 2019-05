Ootamatu pööre HKScani tütarfirma kohtuasjas Soormi ja Tuvi vastu: vaidlemise asemel asuti kompromissi otsima

Eile toimuma pidanud kohtuasjas nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist 1 967 671 euro ulatuses ning sellelt viiviseid 227 236,34 eurot. Ettevõtte hinnangul tasusid Soorm ja Tuvi endale väljateenitud aastaboonuseid tehes nimetatud makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Teises hagis nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt 56 441,41 eurot ning viiviseid, kuna leiab, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel on Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõuab hagis Soormilt 2 558 179 eurot. HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nii Soorm kui ka Tuvi ei ole seni neile esitatud nõudeid tunnistanud ning vaidlevad kõigile kolmele hagile kogu ulatuses vastu. HKScani eksjuhid on ka keskkriminaalpolitsei uurimise all, kahtlustatuna suures ulatuses omastamises ja rahapesus.