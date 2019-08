Ootamatu pööre: Kõlvart astus Maarjamäe täisehitamisele vastu

„Ma pole sugugi kindel, et Maarjamäe arendus oleks probleemidest vaba. Menetlus on läbi viidud korrektselt ja arendus vastab nõuetele. Kuid olen veendunud, et tuleb uurida selle arendusega kaasnevat mõju liiklussagedusele,” ütles Kõlvart eile Ärilehele.

Linnapea sõnul poleks lauluväljaku ja Maarjamäe lossi vahelisele alale Pirita tee äärde tohtinud juba algusest peale hakata tornmaju ehitama, kuid praegust olukorda pole enam võimalik muuta.

„Kuna need nüüd seal juba on ja inimestel on kodud, siis seda ei saa kuidagi tagasi pöörata,” selgitas Kõlvart. „Ma pole kindel, et Maarjamäe peaks valminud projektide kohaselt maksimaalselt täis ehitama. Seda olukorda tuleb täiendavalt analüüsida.”

Kõlvart viitas täiendavate uuringute võimalusele, sest Maarjamäe arenduse planeering ei ole seni veel linnavolikogus kinnitatud. Arendajad loodavad, et planeering kinnitataks juba lähinädalatel.

Samas ei täpsustanud linnapea Ärilehele, mida ta konkreetselt ette võtta kavatseb.

Maarjamäe kinnisvaraarendus sai esimese tagasilöögi kuu aega tagasi, kui riigihalduse minister Jaak Aab tegi Kõlvartile ettepaneku uurida arenduste mõju Tallinna ja Viimsi valla vahelisele liikluskoormusele. Samuti võttis Ajaloomuuseumi äsja ametisse asunud juht Peeter Mauer tagasi kooskõlastusallkirja, mille oli planeeringule andnud tema eelkäija.

Jutt käib Russalka ümbruse ristmikust, kus Pirita tee saab kokku nii Narva maantee kui ka tänavu valmiva Reidi teega. Seda ristmikku läbimata pole Pirita ja Viimsi elanikel, keda on kokku üle 40 000, võimalik pääseda Kesklinna ega Tallinna teistesse linnaosadesse.