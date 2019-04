Ootamatu takistus Tallinna lennujaama uuenduskuuri teel: muinsuskaitse nõuab vana reisijatehoone säilitamist

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõi Tallinna Lennujaamale saadetud kirjas välja, et meedias avaldatud arendusplaanide illustreerivate materjalide kohaselt pole kavas ajaloolist hoonet säilitada.

"Soovime üle korrata, et Tallinna lennujaama vana reisijatehoone puhul on tegemist Eesti kontekstis unikaalse objektiga, osaga väärikast lennundusajaloost. Hoone pole hetkel riikliku kultuurimälestisena kaitse all, aga on hinnatud 20. sajandi arhitektuuri kaitse programmi inventeerimise tulemusena väärtuslikuks. Selle programmi raames on tehtud ettepanek võtta hoone riikliku kultuurimälestisena kaitse alla," sõnas Raie.

"Lisaks tähelepanuväärsele välisilmele on hoones suursugused stalinistlikus stiilis interjöörid. Hoone on säilinud autentsena ja see on heas tehnilises seisukorras," tõi muinsuskaitseameti juht välja. Ta märkis, et 20. mail koguneb ehitismälestiste eksperdinõukogu, mis on palunud, et päevakorda lisataks ettepanek võtta lennujaama vana terminali hoone kaitse alla.

Raie sõnul kohtusid muinsuskaitsjad pärast seda, kui said teada lennujaama arendussoovidest, ka lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühlega, kes tutvustas neile erinevaid alternatiive arenduste kavandamisel.

