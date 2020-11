Ootamatu uudis. Volkswagen tõi tuleviku Eestisse: siit leiame spetsialiste, kellel on pikaajalised kogemused tarkvara turvalisuse tagamisel

Volkswagen Grupi autotarkvaraettevõte vastutab kogu grupi ulatuses sõidukitarkvara, digitaalsete ökosüsteemide ning esinduste jaoks mõeldud kliendikesksete funktsioonide arendamise eest. Tallinnas asuv tütarettevõte haldab Car.Software Organisation'i kasvavat tooteportfelli ja intellektuaalomandit (IP) ning tagab kõikide protsesside juriidilise toe. Hiljem on Car.Software Estonia AS-il plaan laiendada ka tarkvaraga seotud hanketegevusi.

„Eesti on üks maailma kõige arenenumaid digiühiskondi. Sama kehtib ka digitaalsete toodete õigusraamistiku kohta. Siit leiame spetsialiste, kellel on pikaajalised kogemused tarkvara turvalisuse tagamisel ning kes võiksid oluliselt aidata kaasa Car.Software Organisation'i edule. Oleme uhked, et meil on võimalus tegutseda siinses innovaatilises keskkonnas," kommenteeris Car.Software Estonia AS tegevjuht Nicolas Derbin.

Volkswagen liigub sõiduki digitaliseerimisel täiskiirusel edasi. Aastaks 2025 peaks autotarkvara arenduse ja sõidukitega seotud teenuste ettevõttesisene osakaal tõusma praeguse alla kümne protsendi asemel vähemalt 60%-ni. Selle saavutamiseks koondab Volkswagen Grupp oma tarkvara kompetentsi Car.Software Organisation ettevõtte alla ning jätkab selle laiendamist.

Järgnevatel aastatel investeerib Volkswagen miljardeid eurosid Car.Software Organisation ettevõttesse, et tagada ülemaailmselt miljonite täielikult ühendatud liikumisvahendite töökindlus. Tallinnas olev haru ühes teiste Euoopa ja USA tütarettevõtetega panustab tarkvara loomisega kogu grupi sõidukitele ja turgudele. Tarkvara koosneb kõikide grupi sõidukite jaoks loodud operatsioonisüsteemist VW.OS ja ühendusest Volkswageni Automotive Cloud pilveteenusega, standardiseeritud teabe- ja meelelahutussüsteemist, kõikidest sõiduki abisüsteemidest autonoomse sõidurežiimini välja, tarkvarafunktsioonidest, mis on vajalikud jõuülekande, veermiku ja laadimistehnoloogia ning digitaalsete ökosüsteemide ühendamiseks. Car.Software Organisation liidab kokku tehnoloogiliste platvormide lahendused grupi andmepõhiste ärimudelite ja innovatsiooni jaoks.