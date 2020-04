Ootamatult on sagenenud kütusevargused traktoritest ja ehitusobjektidelt

"Viimase kahe nädala jooksul on Rapid Security häire- ja juhtimiskeskusesse tulnud ootamatult palju häireid kütusevarguse katsetelt," rääkis ettevõtte juhataja ja turvaekspert Vallo Põldma. Varastatakse peamiselt traktoritest ja muust tehnikast ehitusobjektidel.

Kütusevargused ja varguskatsed pandi toime peamiselt Harjumaal, viimati nii Tallinnas kui Saue ja Anija vallas. "Võimalik, et kütusevargused ehitustelt on seotud ka pandeemiakriisiga," tõdes Põldma. "Paljudel inimestel, eriti neil, kes mustalt töötanud, on sissetulekud oluliselt vähenenud ning nõudlus odava kütuse järgi kasvab," põhjendas ta.

Lõviosa vargustest suutis turvafirma tõkestada tänu valveseadmetele juba enne toimepanemist. "Paraku on mitme varguse puhul ilmselt mängus ka omade käsi, sest kaamerad on varguse ajaks ära pööratud," lisas Põldma. "Tavaliselt see siiski ei aita, sest näiteks kaasaegne traktor annab häiret kohe, kui kütusetase paagis järsult langeb," märkis ta.

Viimase kuue aasta varavastaste süütegude statistika näitab, et tavaliselt saabub ehitustelt varastamise kõrghooaeg mais. Rapid Security on Skandinaavia turvaettevõte, mille Eesti haru pakub valveteenuseid ja -tehnoloogiat kõigis kolmes Balti riigis.

