Ootamatult tabanud kriis on toonud turule krundiprojektide uputuse

„Tallinna ja Harjumaa uusarenduste turg on üldjoontes taastunud – ostjad on taas liikvel ja kevadine mitmekordne aktiivsuse langus on selleks korraks möödas, seda enam, et uut vara ei tule arendajate ettevaatlikkuse tõttu enam varasemas tempos peale,“ ütles Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Küll aga on kordades kasvanud krundiarenduste pakkumine, arendajatel aga selliste toodete vastu huvi puudub. „Selliste projektide finantseerimine on praeguses segases olukorral väga keeruline, pealegi ei ole kindlust, millise hinnaga on võimalik üksikuid krunte peale kommunikatsioonide välja ehitamist müüma hakata,“ rääkis Sooman.

Ta märkis, et see kõik annab muidugi eelise neile arendajatele, kellel on teed ja trassid juba välja ehitatud, sest lähiajal uusi suuri krundiprojekte, kust endale kena elamumaa soetada, tulemas ei ole.