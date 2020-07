Ostjaid võlus majade kaunis reklaam: kortermajade vahele pidi tulema väike park puude ning puhkealadega ja mis peamine: suure laste mänguväljakuga.

Kui nad aga said teate, et nende korter on valmis, ootas neid pettumus. Öeldi, et sellist ilu nagu pildil majade vahele ei tule, sest pildid olevat illustratiivsed... Ka laste mänguväljak ei vasta lubatule.