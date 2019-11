OPEC langetas naftanõudluse ootust

OPEC teatas, et eelmised 12 kuud on olnud energiaturule keerulised. „Maailmamajanduses on näha stressi ilminguid ning maailmamajanduse kasvuväljavaateid on viimase aasta jooksul mitmeid kordi langetatud,“ märkis OPEC.

Kokkuvõttes langetas naftakartell üleilmse naftanõudluse kasvuprognoosi 104,8 miljoni barrelini päevas aastaks 2024 ning aastaks 2040 110,6 miljoni barrelini päevas.

Naftatootjate ühendus tõdes, et ühingu 14 liikme toornafta toodang järgneva viie aasta jooksul väheneb , kukkudes 2024. aastaks 32,8 miljoni barrelini päevas. Selle aasta toodangu maht on 35 miljonit barrelit päevas.

OPECi tarned on viimastel aastatel vähenenud, osaliselt Venemaa ning teiste OPECisse mitte kuuluvate riikidega sõlmitud turgu toetavate kokkulepete tõttu. Samuti arvatakse, et tootmist piiratakse ka järgmisel aastal.

Paljud energiaturul tegutsejad on üha suuremas mures, sest tootmine kasvab ning nõudlus väheneb- olukord on sarnane sellele, mis tõi 2014- 2016 aastal dramaatilise naftahinna languse.

2018. aasta oktoobrist alates, mil Põhjamere Brenti barreli tulevikutehingute hinnad kerkisid kõrghetkel 86 dollari tasemele, on hind langenud ligi 30%. USA nafta West Texas Intermediate (WTI) hind on samal ajal langenud ligi 20%.