OPEC otsustas koroonaviiruse mõju tasandamiseks naftatootmist kõvasti kärpida, aga ainult ühel tingimusel

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmed on naftanõudlust kõvasti vähendanud ning sestap on ka selle aasta naftanõudluse ootust langetatud.

Saudi Araabia tegi ettepaneku kärpida teises kvartalis päevast naftatootmist veel kuni 1,5 miljoni barreli võrra ning säilitada senised 2,1 miljoni barreli mahus kärped selle aasta lõpuni.

Kuid OPECI suurim tootja Saudi Araabia ning ka teised liikmed peavad otsusele saama ka Venemaa toetuse.

Venemaa on nõus senised kärpeid teise kvartali lõpuni säilitama, kuid uusi kärpeid ei soovi. Samas on Venemaa ka varem olnud kärpeettepanekute osas tõrjuv, kuid viimasel minutil siiski nõustunud.

OPECI allikad rääkisid Reutersile, et kartell ootab, et mitte OPECisse kuuluvad riigid, nende seas Venemaa osa kavandatavast 1,5 miljoni barreli suurusest kärpest oleks 500 000 barrelit päevas.

Laiendatud OPECi kogunemine toimub homme.

Kui OPEC+ otsustab veel lisaks 1,5 miljonit barrelit päevas turult eemaldada, tähendab see tootmise kokku 3,6 miljoni barreli võrra kärpimist, mis moodustab umbes 3,6% üleilmsetest tarnetest.