Operail alustas kaubavedu Soomes ning koostööd suurima sadamaoperaatoriga

"Rahvusvaheline laienemine on meie kasvustrateegia lahutamatu osa ja meil on hea meel, et astusime olulise sammu suuremate eesmärkide poole ning alustasime tegevust Soomes. See on hetk, mida oleme pikisilmi oodanud," ütles Operaili juhatuse liige Paul Lukka. "Oleme Rauanheimole tänulikud usalduse eest ja teeme kõik endast oleneva, et täita meile seatud ootusi ning pakkuda kvaliteetset ja usaldusväärset teenust, " lisas Lukka. „Oleme nüüd Soomes kohal ja meie eesmärk on kindlustada oma positsiooni siinsel turul. Meil on juba uued plaanid paigas ja jagame neid hea meelega ka avalikkusega, kui õige aeg on käes."

Operail hakkab osutama raudteeveoteenuseid Rauanheimole Vainikkala piiriäärsest raudteejaamast kuni Koverhari sadamani Hankos. Soome juhtiva sadamaoperaatori Rauanheimo tegevjuht Joakim Laxåback:

"On meeldiv, et Soome transpordituru vastu on tekkinud huvi ja turule sisenevad uued ettevõtted. Operail saab kindlasti suurepäraselt hakkama ja täiendab VR Transpoint'i osutatavaid teenuseid. Soome on ülejäänud maailmaturust väga kaugel ning meile on äärmiselt oluline jätkuvalt panustada logistikalahenduste arendamisele ja kulutõhususe tõstmisele. Ülaltoodud kaks raudteeoperaatorit, mis kumbki on oma kitsas valdkonnas pidevalt arenemas, tugevdavad Soome kaubandust ja tõstavad meie konkurentsivõimet maailmaturul.

Vainikkala-Koverhari marsruudil näeme me ette suurtes kogustes puistekaupade transporti ning pikemas perspektiivis ennustame kasvavat nõudlust raudteetranspordi järele kogu riigis, seda nii siseriiklike vedude kui transiidi lõikes."

Eelmise aasta oktoobrikuus Soome laienemise teatavaks teinud Operaili on juhatuse liikme Lukka sõnul uuel turul hästi vastu võetud. „Lühikese ajaga õnnestus meil palgata oma ala professionaalidest koosnev meeskond, kelle teadmised ja kogemused aitasid meil ettevalmistusperioodi läbida väga edukalt," rääkis Lukka. „Tahame tänada kindlasti ka Soome ametkondi ja teisi partnereid nende professionaalse, toetava, efektiivse ja konstruktiivse koostöö eest. Samuti lähevad minu tänusõnad kogu Operail Finlandi töökale kollektiivile nende panuse eest sellel teekonnal."