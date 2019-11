Operail alustas koostööd Soome suurte metsakontsernidega

„Oleme väga uhked, et alustame koostööd Soome suurimate metsaettevõtetega, nagu Metsä Group, ning oleme osa Soome metsanduse tarneahelast. Oleme tänulikud oma uutele partneritele usalduse eest,“ ütles Operaili juhatuse liige Paul Lukka.

Uute vagunite tarne Soome partneritele on juba alanud ning esimesed 55 vagunit on kaubavedude teostamiseks üle antud. Kõik 195 vagunit peaks kohale jõudma selle aasta lõpuks.

„Näeme jätkuvalt, et nõudlus vagunite renditurul on suur ning see üle 10 miljoni euro suurune investeering toetab meie pikaajalist strateegiat suurendada oma kohalolu Soome turul ja kasvatada vagunite rendiäri,“ lisas Lukka. Operail on Soomes asutanud ka ettevõtte Operail Finland Oy, mis tegeleb kaubavedudega raudteel.

Operaili kontsern on viimase pooleteise aasta jooksul investeerinud 70 miljonit eurot vagunite rendiärisse ning soetanud selle aja jooksul 1500 uut vagunit, mis on välja renditud rahvusvahelistele klientidele.

Kokku kuulub kontserni vaguniparki rohkem kui 3500 erinevat tüüpi vagunit, millest välja on renditud 2300 ja 1200 vagunit on ettevõte enda käsutuses. Operail Finland Leasing Oy on Operaili tütarettevõtte, mis on spetsialiseerinud Soome klientide teenindamiseks vagunite rendiäri turul.