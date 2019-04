Operail loobub vagunite remondist, koondab 21 töötajat ja piirdub edaspidi veduriehitusega

Operaili nõukogu otsustas rahuldada juhatuse ettepaneku ettevõtte Tapa depoo restruktureerimise osas, mille tulemusena suunab Operail senisest enam ressurssi vedurite ehitamisele, teatas ettevõte meediale. „See on meie strateegiline juhtimisotsus, sest näeme, et oluline on suunata senisest enam tööjõudu tasuvamatesse ärisuundadesse, milleks vedurite ehitamine kahtlemata on,“ märkis ettevõtte juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Ümberkorralduse tulemusena peatab ettevõt Tapa depoos vagunite remonditeenuse osutamise, koondab 21 ning suunab ümber- ja täiendõppesse 37 töötajat. Ümberõppele lähevad peamiselt keevitajad, automaatikud ja vaguni lukksepad, et tagada vajalik ressurss vedurite ehitamise ärisuunal.

„Me teeme tihedat koostööd ka töötukassaga, et leida meie inimestele uued töökohad võimalikult ruttu ja valutult,“ rääkis Toomsalu. Tema sõnul on ettevõte viimastel aastatel oma tegevust laiendanud ning loonud uusi töökohti. "2018. aasta jooksul kasvasime 49 töötaja võrra – aastat alustasime 645 töötajaga ning detsembris oli meid juba 694,“ kirjeldas ettevõtte juhatuse esimees.

Operaili nõukogu esimehe Kuldar Leisi kinnitusel on tehtud otsusel majanduslikud põhjused. „Operaili remondi äriüksuse Tapa depoo vagunite remonditeenuse osutamine ei ole viimastel aastatel ettevõttele kasumlik olnud, kuna sõltub palju lähiriikide turuolukorrast. Vagunite remontimisel ei saa me konkureerida depoodega, kus tööjõud, materjalid ja varuosad on odavamad,“ selgitas Leis.