Operail teeb Soomes kaubavedudega Soomes lõpuks algust. See nõuab 50-miljonilist rahasüsti

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on ettevõttele eluliselt vajalik uute teenuste, toodete ja ka turgude leidmine. „Nägime juba eelmiste aastate otsustega ette turgude ja teenuste mitmekesistamist. Uued ärisuunad on viinud meid kasumisse ning jätkame kasvukursil ka lähiaastatel,“ ütles Toomsalu. Tema sõnul on Soome laienemine osa ettevõtte pikaajalisest strateegiast.

Ärileht kirjutas Operaili plaanist saata Eestis tööta jäänud vedurid põhjanaabrite juurde juba 2017. aasta märtsis, viidates sellele, et kaubavedude jaoks kehval ajal tuleb riigifirmal ümber orienteeruda: vagunid välja rentida ja vedurid tööle panna välismaal.

„Operaili Soome suuna arendamisel on suur roll meie ettevõtte laiapõhjalisel kogemusel,“ selgitas juhatuse liige Paul Lukka, kes on Soomes elanud üle 16 aasta. Ta näeb, et Operail on suuteline põhjanaabrite kaubaveoturul pakkuma klientidele lisandväärtust kvaliteetse ja usaldusväärse teenuse näol ning ettevõttel on turul suur potentsiaal.

Lukka rääkis, et ettevõte on teinud ettevalmistusi Soome turule sisenemiseks ligi aasta. „Esimeses järgus investeerime turule sisenemiseks ligi 50 miljonit eurot veeremi soetamiseks ning raudtee-ettevõtte opereerimiseks vajaliku struktuuri loomiseks,“ sõnas Lukka.

Operail Finland Oy-d juhib Ilkka Seppänen, kellel on pikaajaline kogemus Soome Raudtee kontsernis VR. Oma karjääri jooksul on Seppänen juhtinud VR Grupi raudteekaubaveo müüki, logistikat ja ohutust.