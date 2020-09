Operaili juht tunnistab: olime valmis hullemaks

Operaili 2020. aasta esimese kuue kuu äritulud oli 31,8 miljonit eurot, mida on 16% vähem kui eelmise aasta samal perioodil, EBITDA oli 6,4 miljonit eurot. Ettevõtte esimese kuue kuu puhaskasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot, aasta varem oli see 5,5 miljonit eurot. Suurt kasvu näitas aga Operaili vagunirendiäri - vagunite renditulud olid esimesel poolaastal 7,4 miljonit eurot ehk 22% rohkem kui eelmisel aastal.

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu hinnangul olid tulemused prognoositavad, kuna juba eelmise aasta lõpust oli näha ettevõtte suurima äri - kaubavedude - mahu langust. „Selle aasta esimesse poolaastasse mahtus ka koroonaviirusest tingitud eriolukord, mis küll tekitas palju küsimusi ja kõhklusi, kuid otseselt meie kaubamahte ei mõjutanud, olime valmis hullemaks," lisas Toomsalu. „Kliendilepingud olid sõlmitud ning hinnad kinnitatud enne pandeemiat, mis tähendas, et me jätkasime klientide teenindamist ning tulemused jäid ettearvatud raamidesse."

Ootuspäraselt suurenesid vagunite rendilt saadud tulud. „Meie vagunirendiäri näitas enam kui 20% kasvu, mis tõendab jätkuvalt, et investeerisime omal ajal õigesti," sõnas Toomsalu. Operail ja kaks tütarettevõtet Eestis ja Soomes on rendile andnud enam kui 2400 vagunit. Kokku kuulub kontserni vaguniparki üle 3700 vaguni.

Operaili kaubaveomaht 2020. aasta esimesel poolaastal oli 5,5 miljonit tonni, mida on 21% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubagruppide lõikes on võrreldes eelmise aastaga näidanud kasvutrendi väetised ning langustrendi mineraalsed kütused. Põlevkivi vedu avalikul raudteel lakkas juba eelmise aasta lõpust.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 600 inimesele. Operaili kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele (AS Operail) ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy ning Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy.