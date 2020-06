Operaili vaguniäri jätkas tugevat kasvu, renditulud ulatusid mitme miljonini

„Meie selle aasta esimese kolme kuu tulemusi mõjutas kaubaveomahu langus, mis sai alguse eelmise aasta novembrikuus,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Jätkuvat tugevat kasvu näitas aga vagunite rendiäri – renditulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 30% ning ulatusid 3,8 miljoni euroni.“

Tänaseks on Operaili kontsernil kaks vagunite rendiärile keskendunud tütarettevõtet Eestis ja Soomes. „Oleme järk-järgult suurendanud kontserni vaguniparki ning esimese kvartali lõpus oli meil üle 3700 vaguni, millest enam kui 2300 olid välja renditud. Meie vagunid teenindavad Hiina ja Euroopa vahelist kaubavedu,“ ütles Toomsalu. „Käesoleval aastal ei plaani me vagunite rendiäri oluliselt suurendada, kuid renditulude osas prognoosime kasvu.“

Operaili kaubaveomahuks kujunes 2020. aasta esimeses kvartalis 2,5 miljonit tonni, mida on 29% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubagruppide lõikes on võrreldes eelmise aastaga näidanud kasvutrendi keemiakaubad ning langustrendi mineraalsed kütused. Praktiliselt ära on kadunud põlevkiviveod.

Toomsalu sõnul on Operaili 2020. aasta märksõnadeks keskkonnahoid, uued turud ja digitaliseerimine. „Oleme viimaste aastatega muutunud palju efektiivsemaks ja näeme, et saame veel kasvada. Eelmise aasta rekordtulemustele jääme sel aastal alla, aga investeerime palju keskkonnasäästlikumate lahenduste pakkumisele, kaubavedude alustamisele Soome raudteel ning kaubavedude digitaliseerimisele. See loob aluse veelgi paremateks tulemusteks aastatel 2021-2024.“

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 650 inimesele. Operaili kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele (AS Operail) ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy ning Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy.