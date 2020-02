Õpetajast džinnimeistriks: Saaremaa naine keedab jõulukuused käsitööjoogiks

„Kuna mul on kunstiülikooli taust, siis see tähendab, et mul on alati vajadus midagi luua, läheneda uut moodi asjadele,” räägib 15 aastat pedagoogi ametit pidanud Maarit Pöör (47), kes leidis 2016. aastal, et õpetajaamet on tema jaoks ammendunud. Džinni ja teiste käsitööjookide valmistamistamiseni jõudis ta üsna kummalisel moel.

Kuna Pööri pikalt Soomes elanud perel oli tavaks enne Saaremaale alaliselt kolimist kõik koolivaheajad seal veeta, siis ühe jalutuskäigu ajal Lahetaguse külas sattus ta künka juurde, kus legendi järgi oli kunagi olnud mõisa viinaköök. „Nendel viinaköögi varematel – jumal seda teab, kuskilt mingi sõrm näitas ja ütles, et sina, Maarit, hakkad detsilleerima,” meenutab naine naerdes.

Lahhentagge ei ole aga ühe naise ettevõte, vaid pereettevõte, mille igapäevatöös on selle loomisest peale kaasa löönud ka tema kaasa Tarmo Virki, kes ise naerab, et kui naine on ettevõtte asutaja, siis tema on kaasasutaja. Ettevõtte käivitamiseks vajaliku, 5000 euro suuruse algkapitali saamiseks üürisid Pöör ja Virki 2017. aasta suvel Airbnb’i kaudu välja Lahetagusel asuva kodu, kuhu olid just pärast 20 aastat Soomes elamist kolinud.