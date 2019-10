Õpikunäide, kuidas idufirmat mitte juhtida: edu ja ülbus hävitas ettevõtte börsiplaanid Romet Kreek reporter RUS

WeWorki San Francisco kontor Foto: Scanpix/ Reuters

Juba pikalt on välismeedia kirjutanud skandaalide sattunud kontorijagamiskeskkonna WeWorki ümber toimuvast. Mis sellega siis õieti juhtus? WeWorki algne edu ja hilisem ebaedu on nagu õpikunäide, kuidas mitte juhtida idufirmat. Algne edu ja kasvanud ülbus hävitas ettevõtte börsile mineku. Vähemalt selleks korraks.