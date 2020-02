Õpilasfirma teekond: tagasihoidlikult alustanud kohukeste tootja sihib suurfirmade vahele riiulikohta

Veelgi enam rõõmustavad noored aga ettevõtlusõppe võimaldatud kogemuste ja õppetundide üle. „Kuigi ka ettevõtte majandustulemused olid eeskujulikud, siis kõige suuremaks õnnestumiseks peame tegelikult Eesti Parima Õpilasfirma võistlusel kolmanda koha saavutamist. Õpilasfirma tegemine õpetas meile äärmiselt palju - alates tootearendusest ja turundusest, erinevate inimestega suhtlemise ja efektiivse probleemide lahendamiseni. Oleme väga tänulikud õpilasfirma juhendajatele ja mentoritele, kes meile head nõu andsid ja selles protsessis igati toeks olid," sõnas Valtenberg.



Eesti Parima Õpilasfirma võistluse autasustamine



Õpilasfirmana alustanud noored on nüüdseks registreerinud ka ametliku firma ja nende tulevikuplaanid on suured. „Õpilasfirmaga tegelemine nakatas meid ettevõtluspisikuga ja innustas üha suuremalt unistama. Meie usume, et hea idee ja õige toode suudavad muuta maailma - tänaseks on meil juba palju fänne, kes sama arvamust jagavad ja see innustab meid oma tegevust veelgi laiendama," ütles Valtenberg.

20 aastat õpilasfirmade mentorina tegutsenud ettevõtja Hendrik Hindov: Ettevõtlusõppel on noorte eluks ette valmistamisel oluline roll. Näiteks õpilasfirmaga katsetamine aitab õpilastel luua seoseid teooria ja päriselu vahel. Selle raames tekib õpilastel arusaam, kuidas luuakse väärtust ning kuidas tekib raha. Ükskõik mida oma hilisemas elus teha ja milline karjäär valida, on kasu mõistmisest, et raha loovad inimesed oma igapäevase panustamisega.

Tänu ettevõtlusõppele tekib noortel praktiline kogemus inimestega suhtlemisel, samuti julgus tulevikus oma praktilistele kogemustele põhinedes ettevõtlusega alustada. Isiklikult läbielatu on alati suurema väärtusega kui raamatust loetu.

Keskkooliõpilastelt ei ole mõistlik eeldada suuri maailmamuutvaid ideid, kuid nutikaid ja värskeid lahendusi tuleb neilt sageli. Noored leiavad üles seni täitmata nišid ning oskavad traditsioonilisi lahendusi värske ja rikkumata pilguga näha. Soovitan igal noorel võimalusel õpilasfirmade programmis osaleda, sest see annab hea võimaluse enda kohta õppida ning seeläbi tulevikus kergemini oma kutsumus leida.





Junior Achievement Eesti tegevdirektor Kersti Loor: Õpilasfirma programm on üks parimaid võimalusi noorte ettevõtlikkuse kasvatamisel. Rõõm on tõdeda, et tänaseks on õpilasfirmade programm väga populaarseks saanud - sel aastal pakub seda kokku juba 115 kooli, mille seas on nii põhikoolid, kutsekoolid kui gümnaasiumid.

Selleks, et kool saaks pakkuda õpilasfirma programmi, peab tal olema koolitatud juhendaja. Edu ja Tegu programmi toel pakubki Junior Achievement õpetajatele tasuta metoodilist koolitust ning igal aastal lisandub koolidesse ligi 100 uut õpilasfirma juhendajat. Viimase nelja aasta jooksul on meie õpilasfirma programmi koolituse läbinud 156 kooli õpetajad – seega potentsiaal koolides õpilasfirma või minifirma võimalust pakkuda on suur.



Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond