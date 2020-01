Opositsioon pensionireformist: inimesel on vabadus elada, nagu homset pole, aga riik ei saa nii käituda

Opositsioonil on vähe tööriistu. Tehti oma pensionireformi eelnõu, see hääletati maha. Siis tehti sisulisi muudatusettepanekuid. Neid ei arvestatud. Tegime ka terve rea ettepanekuid, et takistada peaaegu, et kuritegeliku eelnõud, rääkis täna opositsiooni pressikonverentsil Kaja Kallas.

„Inimesel endal on vabadus elada, nagu homset päeva pole, aga riik ei saa nii käituda,“ ütles riigikogu rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut. „Reformi eesmärk ei saa olla raha kätteandmine enne kohalike omavalitsuste valimisi.“

„On täiesti lubamatu ja küüniline, mida täna pensionisüsteemiga tehakse, mis tuleb tulevikuvõimaluste arvelt,“ lausus sotside juht Indrek Saar. „Valitsus sisulist dialoogi pidada ei taha, vaid lihtsalt tahetakse otsus ära teha.“

Valitsuse argumendid on vaid emotsionaalsed, märkis Saar. Reformi toetajate nimekiri on ekspertiisi koha pealt praktiliselt olematu.

„Loodan, et koalitsiooni saadikud mõtlevad loetud tundidel, miks nad rikkusid ära meie tulevikuvõimalused ja inimesed ei tule tulevikus oma pensioniga välja,“ lausus Saar. „Loodame, et see jõuab riigikohtusse. Kui pensionireformi viljad on pärale jõudnud ehk makse tuleb tõsta või oluliselt tuleb suurendada sisserännet, et siis las koalitsioonipoliitikud vastavad, miks me sinna jõudnud oleme.“