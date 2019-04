Oravapartei suurim kampaanikulutaja oli ülekaalukalt Keit Pentus-Rosimannus, arve tasus vaid "kaameramehena" toetada lubanud abikaasa

Muide, tema kampaania eest on tasunud ärimehest abikaasa Rain Rosimannus. Viimase kontolt on laekunud aruandes "tulude" lahtrisse täpselt sama summa, mis Pentus-Rosimannusel hetkel tasutud.

Siinkohal on paslik meenutada, et Rain Rosimannus lausus tänavu veebruaris Õhtulehele, et toetab oma naise kampaaniat vaid sisuliselt kaameramehena. Rosimannus lausus toona, et kuna ettevõtete annetused on Eestis keelatud, siis ükski tema ettevõte seda ei tee. "Aga kindlasti toetan abikaasat moraalselt ja aitan natukene sotsiaalmeediakampaanias, muuhulgas kaameramehena," lisas Rosimannus toona.

Keit Pentus-Rosimannus sai seekordsetel riigikogu valimistel 2482 häält ja pääses riigikokku. Eelmistel riigikogu valimistel sai ta 5716 häält.