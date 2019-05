Orleni valvusus päästis ka eestlased saastunud Vene nafta kriisist

Klooriga saastunud naftat vedavaid tankereid sooviti Butinge terminalis tühjaks laadida, kuid Orlen Lietuva keeldus kaupa vastu võtmast ja saatis laevad tuldud teed tagasi. Seetõttu ei sattunud saastunud nafta Mažeikiai tehasesse ning ettevõte ei kandnud samuti kahju, sest tagasi saadetud naftakogusele leiti kiiresti asendus.

„probleemid olid, kuid otsest mõju me ei tundnud. Meie ostjad võivad olla kindlad, et Orlen Lietuva Mažeikiai tehase toodang on puhas.,” ütles ettevõtte juht Mihail Rudnitski.

Üks saastatud naftaga tankes saabus Butingesse Ust-luuga sadamast mai alguse. Kui selgus, et nafta sisaldab lubatust rohkem kloori, keelduti tankerit tühjaks laadimast. Teine tanker aga ei jõudnud Butinge sadamasse, sest nafta saastumise tõttu saadeti ta enne randumist tagasi.

Aprillikuus halvenes Venemaalt tarnitava nafta kvaliteet märkimisväärselt. Väidetavalt saastati naftat klooriühenditega väiketootjate toodangut vastu võtvas Samaratransnefti terminalis teadlikult. Vene energeetikaminister Aleksandr Novak kinnitas, et rühm ebaseaduslikku tegevust harrastavaid ettevõtteid on tuvastatud.

Mitmed riigid, selhulgas Valgevene ja Kasahstan teatasid kahjunõuete esitamisest saastunud nafta tarnimise pärast.