Osa MRP-lt ülevõetud ja ajutiselt suletud bussiliine ei taastatagi. Tallinn: nõudlust ei ole

„Võrreldes 1. veebruari eelse seisuga oli mais liinidel nr 50, 67 ja 68 teenindamas üks buss iga liini kohta vähem. Nende liinide arvelt vähenenud veomahtu kasutatakse teistel liinidel, kus on nõudlus suurem. Näiteks rakendati 1. märtsist liin nr 68 tööle ka pühapäeviti ja liinile 45 lisati täiendav buss. Mais lisati täiendavad bussid liinidele 4, 20, 20A, 59,” rääkis Harjo.

Ka tunnistas transpordiameti juhataja, et loomulikult pole vedaja loobumise korral lihtne töömahtu koheselt üle võtta, sest keegi ei hoia busse ja bussijuhte niisama reservis. „Siiski on linnatransport jätkanud toimimist sujuvalt MRP lepingu lõpetamisele vaatamata,” lausus Harjo.

Küsimusele, mis seis praegu bussijuhtide leidmisega Tallinna Linnatranspordi AS-is on, tõdes kommunikatsioonijuhi Kaarel Kutti tõdes, bussijuhte on kogu aeg puudu – ja mitte ainult Tallinna Linnatranspordis, vaid kõigis bussiettevõtetes – ning see läheb tulevikku vaadates ainult keerulisemaks.

„Statistika järgi on 74 protsenti Eesti bussijuhtidest täna rohkem kui 51 aastat vanad ja nooremaid kui 30-aastaseid bussijuhte on ligikaudu 5-6%. Kuna konkurents bussijuhtidele on ettevõtete vahel tihe, on see igapäevane töö, et bussijuhtide töötingimused paraneksid, bussid oleksid kaasaegsemad ja töötasu oleks konkurentsivõimeline,” rääkis Kutti.

Suudab tagada tellitud veomahu

Küll aga rõhutas ta, et Tallinna Linnatranspordi AS suutis aasta alguses suure liiniveomahu lisandudes värvata eesmärgiks seatud 100-125 bussijuhti ja igapäevane värbamine toimub ka praegu.

„Vähem kui kahe kuuga õnnestus Tallinna Linnatranspordi AS-il hankida 55 linnaliinibussi ja värvata kokku 106 bussijuhti, millega suudab ettevõtte tagada kõik linna tellitud liiniveo mahud,” kinnitas Kutti.

Ka märkis ettevõtte kommunikatsioonijuht, et Tallinna Linnatranspordi AS on ise uute liinide teenindama asumise protsessiga väga rahul, kuna sisuliselt üleöö kogu Tartu linna ühistranspordi mahus liine teenindama asudes ei olnud neil kindlust, et suudetakse nii kiirelt inimesi juurde värvata ja busse hankida.