Osad lennufirmad pakuvad USAsse pileti ostnud reisijatele raha tagasi

Finnair teatas, et tühistab kõik lennud USAsse 19. märtsist kuni 12. aprillini. Samuti tühistatakse lennud Delhisse 15. märtsist 14. aprillini, mis on tingitud uutest viisaga seotud piirangutest.

Finnair võtab ühendust lennud broneerinud reisijatega ja neil on võimalik kas raha tagasi saada või reis edasi lükata.

Lufthansa ütles ajalehele Independent, et USAsse pileti ostnud reisijatel on võimalik raha tagasi küsida.

Hollandi lennufirma pakub pileti ostnud inimestele võimalust tasuta broneeringut muuta.

Suured lennuettevõtted nagu Turkish Airlines ja Air France pole avalikult kommenteerinud USA reisipiiranguid.

Nii Finnair, Lufthansa kui KLM on läbi Facebooki inimestele teada andnud, et saavad reisijatelt väga palju päringud, mistõttu võtab kõikidele küsimustele vastamine aega.

USA riigipea Donald Trump tegi täna varahommikul erakorralise avalduse, milles ütles, et järgnevaks 30 päevaks keelatakse igasugune reisimine Euroopast Ameerika Ühendriikidesse. Hiljem täpsustati Valge Maja poolt, et keeld puudutab siiski vaid Schengeni viisaruumi riike, seega ka Eestit.

Eile Ärilehele antud kommentaaris ütles Nordica juht Erki Urva, et koroonaviiruse tõttu on Euroopa lennundus sattunud kriisi. „Ma olen oma elu jooksul päris mitu lennunduskriisi läbi elanud ja näinud, kuidas pikema perioodi jooksul mingi asi krutib, aga viiruse jõudmine Euroopasse on plahvatuslikult mõjunud. Kõik lennufirmad ütlevad seda. Euroopa lennundus tervikuna on väga suures kriisis," lausus Urva.