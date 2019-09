Osaühingu asutamine – enamikku samme asendab internetis tehtud klikk

Eestis on ettevõtte registreerimine tänu e-lahendustele kiire ja mugav protsess. Lisaks saab alustav ettevõte tänu nendele samadele e-lahendustele korraldada kohe ka mitmeid vajalikke tugitegevusi.

Ettevõtjaportaalis saab ära täita äriühingu asutamiseks vajaliku taotluse ning vormistada etteantud malli põhjal äriühingu põhikirja. Vajalik osakapital (2500 eurot) on võimalik vormistada rahalist sissemakset tegemata. Ainuke kohene kulu on riigilõiv 190 eurot, mis tuleb tasuda määratud rahandusministeeriumi kontole.

Kui osaühingu asutamisdokumendid on korrektselt vormistatud, saabub loetud päevade jooksul registripidajalt määratud meiliaadressile äriregistrikaardi koopia. See on alusdokument, mis võimaldab osaühingul avada pangakonto ning teha kõiki notariaalselt kinnitamist vajavaid tehinguid.

Tegelikult ei pea alustav ettevõtja pikalt kaaluma, millises pangas oma arveldusarve avada. Niipea kui uue ettevõtja kontaktandmed on äriregistris, saadetakse e-posti aadressile pakkumised konto avamiseks vähemalt 4–5 suuremalt kommertspangalt. Kui olete mõne sellise panga eraisikust klient, saab ettevõttele konto avada internetis. Teiste pakkujate valiku korral tuleb minna pangakontorisse ning täita kõik vajalikud dokumendid kohapeal.

Alustav ettevõte saab ilmselt kohe ka hulgaliselt muid edasiseks tegutsemiseks vajalikke pakkumisi alates raamatupidamisteenusest ning lõpetades koristusteenustega. Siiski ei tasu enne reaalse müügikäibe tekkimist taoliste lepingute sõlmimisega kiirustada.

Küll aga võiks juba enne äriregistrile asutamisavalduse esitamist ära registreerida ettevõtte või selle brändi nime kandva interneti domeeninime. Domeeni registreerimine üheks aastaks maksab orienteeruvalt 9 eurot. Sellele lisandub hilisemas järgus ka veebimajutuse kulu, mis on vajalik ettevõtte kodulehe majutuseks ning teiste lisafunktsioonide kasutamiseks.

Kui ettevõttele sobiv .ee-lõpuline domeen on juba registreeritud, võib kaaluda ka .com- või .eu-lõpulise domeeni registreerimist. Soovituslik on domeeni nimi ja laiend valida lähtuvalt turundusstrateegiast ja sellest, millisele turule hakatakse toodet või teenust müüma.

Oluline on „reserveerida” kiirelt ka ettevõtte või selle brändi nimelised kontod enamlevinud sotsiaalmeediakanalites (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter jm). Kontode avamine sotsiaalmeedias on tasuta.

Maksu- ja tolliametis võib alustav ettevõte end kohe käibemaksukohuslaseks registreerida, aga seda ei pea tegema enne, kui ettevõtte müügikäive alates jooksva aasta algusest ületab 40 000 euro piiri. Kui osaühingul on vaja kiiresti suuremaid investeeringuid (seadmed, sõidukid, hooned jm) teha, on mõistlik end siiski kohe käibemaksukohuslaseks registreerida, et sisendkäibemaksu saaks maksustatavast käibest maha arvestada. Käibemaksukohuslaseks registreerimise hetkest alates tuleb ettevõtjal esitada maksuametile igakuiselt käibedeklaratsioonid. Käibemaksukohuslaseks saab ettevõte end kiirelt ja mugavalt registreerida maksuameti veebis.

Osaühingu raamatupidamine on tänu mitmetele e-lahendustele lihtne ja soodne. Alustaval ettevõttel on siiski soovitatav kasutada vigade vältimiseks mõne professionaalse raamatupidaja või raamatupidamisteenust pakkuva firma abi.

Kui ettevõtja klientide hulgas on avaliku sektori organisatsioone, siis alates selle aasta 1. juulist saab neile esitada arveid üksnes spetsiaalsete e-keskkondade vahendusel.

Alustavatele osaühingutele on avatud mitmed krediidiliinid. Kui osanikud pole varasemalt ettevõtlusega tegelenud, tasub esmalt läbida vastav nõustamine maakondlikus arenduskeskuses.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et oma unistuste suunas liikuma asunud ettevõtja saab meie e-riigis teha vajalikud „sammud“ oma arvuti tagant tõusmata. Toimiv taristu ja teenused on selleks olemas, sestap on igati asjakohane ka üleskutse – kliki end ettevõtjaks!

Ettevõtlusega alustamist toetavatel sündmustel on võimalik osaleda 7.–13. oktoobrini üle Eesti. Täpsem info: ettevotlusnadal.ee.

Artikkel on avaldatud ettevõtlusnädala raames. Ettevõtlusnädal toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.