Oskari Lihatööstus on listeeriakahtlusest vaba

Nimelt käis VTA ametnik Oskari lihatööstuses 11. novembril kontrollimas ja võttis kontrolli käigus ka ettevõtte töökeskkonnast ja tootest proovid Listeria monocytogenese tuvastamiseks. „Proovide vastused olid nõuetekohased, st Listeria monocytogenes’t ei tuvastatud,” sõnas Ramjalg.

Ta märkis, et lisaks ettevõtte enda poolt rakendatud tegevustele tegi VTA ettekirjutused sanitatsiooniplaani ja proovivõtuplaani korrigeerimiseks ning kuumtöötlemisega seotud dokumentatsiooni täpsustamiseks.

Kuigi kõik toiduahelega seotud käitlejad on VTA järelvalve all, on tänase seisuga vaid kalatööstus M.V.Wool kõrgendatud tähelepanu all, sest ettevõttest on leitud Listeria monocytogenese puhangutüvi ST1247, mis on põhjustanud haigestumisi nii Euroopas kui ka Eestis.

Kuna VTA sulges kaks nädalat tagasi M.V.Wooli tehase, on ettevõte teatanud, et teeb jõulude eel algust 125 töötaja koondamisprotsessiga.