Ossinovski otsib Gruusia miljardiprojektile finantsjuhti: tule tööta 700 meetri kõrgusel merepinnast!

"Mina, Oleg Ossinovski ja minu tubli meeskond ootame Sind!", kutsub ettevõtja inimesi kandideerima finantsjuhiks Gruusiasse, kus asub Ossinovski ettevõtte arendatav miljardiprojekt Tbilisi Hills and Residences. See on arendusprojekt, kus 331-hektarilisele territooriumile ehitatakse elamuid koos kooli, lasteaia, trennivõimaluste ja restoranidega ning ka golfiväljak.

Kuulutuses seisab, et finantsjuht peab muuhulgas olema "tõeline tööfänn" ja "arvamusel, et tuleb ja saab saavutada".

Skinest Grupp omalt poolt pakub töötajale samuti huvitavaid võimalusi - näiteks elamist ja töötamist 700 meetri kõrgusel merepinnast ja 100 meetri kaugusel Euroopa parimast golfiväljakust.

Ärileht päris Ossinovskilt lisaks ka pakutava palganumbri ja kas ta on enda meeskonnas kedagi välja vahetamas või on see alles loodav ametikoht, kuid ettevõtja ei pidanud vajalikuks rohkemat kommenteerida.

"Kui teil on kandidaate, kes tingimustele vastavad, siis soovitage neil konkursil osaleda!", vastas Ossinovski.

Töökuulutus on nähtav SIIN.