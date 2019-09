Ossinovski soovitab Gruusiasse investeerimist: Eesti röövelliku olukorraga võrreldes on seal väga hästi

„Kriis viiks meid tagasi kapitalismi. Kriisid viivad tavaliselt alati inimesed tagasi minevikku. Nii et ootame seda juba,“ lausus Ossinovski, ilmestamaks arvamust, et Eesti praegune areng teeb talle muret.

Küsimusele, miks talle ei meeldi sotsialism, vastas Ossinovski, et ta on nii vana, et on selles elanud ning teab millega tegemist. „Mäletan, kui isa tõi Moskvast suitsuvorsti ja me panime selle külmikusse ning lõikasime siis seda väikeste viilukestena,“ rääkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul tuleks investeerida sinna, kus on mingi eelis. Kuna Eesti areng on olnud kiirem kui meie lõunanaabritel, endistel NLi liikmesriikidel, siis saame edukalt enda läbitehtut sinna kopeerida, sest meie areng jõuab ka sinna. Ossinovski sõnul on see sarnane olukorrale, kus meie 1990. aastatel kopeerisime Soomet.

Ossinovski sõnul on tema lemmikriik investeerimisel Gruusia. Seal on suurepärane ärikliima ja seadusandlus. Gruusia kopeeris Eesti tulumaksuseadust ning ka seal on ettevõttesse reinvesteeritud kasum tulumaksust vabastatud. Eriti kiitis Ossinovski sealset lihtsat tööjõu maksustamist. Tööjõumaksud koos sotsiaalmaksuga on 20%.

„Eesti röövelliku olukorraga võrreldes on see väga hästi,“ rääkis Ossinovski. Samuti on Gruusias tugevad pangad. „See on suurepärane investeeringute koht, soovitan kõikidele. Aga ärge venitage. Võite hiljaks jääda,“ lausus Ossinovski.