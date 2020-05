„Osta kohe, maksa hiljem” lahendus toob juurde kliente ja suurendab tulusid

Kuigi e-kaubanduse võidukäik ja uuenduslikud makseviisid saavad just kriisi ajal enim positiivset tähelepanu, on tegu siiski pikema aja jooksul paljude inimeste tarbimiskäitumisse juurdunud harjumusega. E-ostlemist mõjutavad nii mugavus kui ka emotsioonid, sestap saadab suurem edu kaupmehi, kes oma poe paindlikud maksevõimalused uuele tasemele viivad.

Uueks läbimurdeks e-kaubanduses ja ka jaekaubanduses on viimastel aastatel kujunenud hoopis kaasaegsed, loogilised ning lihtsad „maksa hiljem” lahendused (buy now, pay later), mis vastavalt kaupmehe eelistusele võimaldavad tasuda kogu ostusumma hiljem või jaotada see intressivabalt võrdsete osadena mitme kuu peale. Või siis lasevad kliendil mõlema võimaluse vahel valida. E-poodide puhul on lahendus tehtud eriti mugavaks, võimaldades pärast ostu kinnitamist viimase sammuna harjumuspärase pangalingiga tasumise asemel hilisema maksmise kasuks otsustada. Paljudel juhtudel jääb kliendi jaoks ära lepingu sõlmimine ja kõikvõimalikud lisatasud.

„Maksa hiljem” lahendused on maailmas kiiresti tõusmas millenniumipõlvkonna ja Z-generatsiooni jaoks pea sama populaarseks kui „maksa kohe” makseviisid. Kuna näiteks Indivy Slice’i puhul ei kaasne tarbijale lisakulusid ja ost toimub samuti sekunditega, siis on hiljem osadena maksmine tarbijale mugav alternatiiv. „Maksa hiljem” kategooria turuliidritel Klarnal, Affirmil ja Afterpayl on maailmas juba pea 95 miljonit klienti. See näitab, et tegemist on trendiga, mida ei saa ignoreerida.

Osta kohe, maksa hiljem – suurem ostjaskond, suurem käive

Maailmas kiirelt leviv trend on populaarsust kogumas ka Eesti kaupmeeste seas. Seda lihtsal põhjusel, et paindlike maksevõimaluste ja müügi kasvamise vahel on olemas selge positiivne seos – statistika järgi suurendab osade kaupa maksmise võimaldamine keskmise ostu väärtust kuni 68 protsenti ja lõpule viidud tehingute arv kasvab kuni 44 protsenti.

Inbanki poolt mai alguses turule toodud Indivy uue põlvkonna „maksa hiljem” lahendused on kaasaegne alternatiiv pangalingile või kaardiga tasumisele. Sellega kaasneb mäekõrguselt rohkem kliente, kes mitte lihtsalt ei uudista, vaid ka ostud lõpule viivad. Ja seda ka siis, kui ihaldatud kaup ei ole parasjagu alla hinnatud – osadena makstes on ka täishinnaga kaubad kohe taskukohased. Veel enam, hiljem maksta saab juba alates 75 eurost, mis laiendab uusi makseviise väga paljudele uutele tootekategooriatele, nagu ilu, mood, kodu ja elektroonika.

Indivy – kolme võimalusega makseplatvorm

Indivyga saab kaupmees üheainsa integratsiooniga oma poes pakkuda kolme erinevat makseviisi. Samas, vajaduse korral saab otsustada ka ainult ühe võimaluse kasuks, mida olenevalt oma äri spetsiifikast või kliendiprofiilist pakkuda soovitakse. Kliendile tasuta „maksa hiljem” lahendused nagu Slice 3 ja Slice 12 on kaupmehe jaoks kulukuselt võrreldavad igapäevaste pangalinkide ning krediitkaartide maksekuludega. Erinevalt kohe maksmisest võimaldavad alternatiivsed osadena maksmise viisid kliendile olulist paindlikkust ja seetõttu on ostuotsust lihtsam teha. Sellel on aga otsene positiivne mõju kaupmehe käibele.

Platvormi liidestamine ja selle haldamine on lihtne, võimaldades ka selget ja kasulikku ülevaadet müügitulemustest – nii on kohe näha, mis kõige paremini töötab, ja edulugu on lihtsam korrata.

Kohe ostmine ja hiljem maksmine on eelkõige e-kaubanduses, aga üha enam ka jaekaubanduses uus normaalsus, millest ükski tulevikku vaatav kaupmees ei tohiks kõrvale jääda. Indivy aitab pöörata e-poe külastajad ostjateks, suurendab keskmise ostukorvi väärtust ja pakub lisamotivatsiooni, et pooleliolevad ning mõtlemise etapis olevad ostud siiski realiseeruksid.

