Ostetakse ülivähe: E-lugerid hakkavad Eestis unustuse hõlma vajuma

Kui vahepeal reklaamiti suurelt e-lugerite ning muude elektrooniliste vahenditega raamatute lugemist, siis nii see siiski pole läinud, vahendab ERR Uudised. E-lugerite turg on ülemaailmselt kokku kukkumas, sest inimesed ei taha omada mitut ekraani.

Eestis on turg eriti väike, ütles Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige Tauno Vahter. "Meil on e-raamatute osakaal Eestis kusagil 2-3 protsenti, pigem isegi rohkem sinna 2 protsendi poole, kuigi me ju peaksime olema teoreetiliselt sellised väga tehnoloogiasõbralikud."

Järgmiseks laineks on kujunenud turul audioraamatud, mis aga Eestis siiski ilmselt veel nii pea kanda ei kinnita.

Vahter kinnitas aga, et ka paberkandjal raamatute tiraažid on kukkunud. "Kui viis-kuus aastat tagasi oli tavaline esimene tiraaž tuhande kanti, siis nüüd on see pigem 700-800," märkis ta.