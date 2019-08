Ostjate puudus sunnib poode T1 Mall of Tallinnast lahkuma

"Et kõik korraga ära ei läheks, siis osa firmasid ei maksa üldse üüritasu, vaid ainult kommunaale,” kommenteeris anonüümsust palunud poeomanik, kelle sõnul on leping enamasti sõlmitud viieks aastaks ning lahkumisläbirääkimisi tuleb pidada seetõttu väga kaua.

"Rendihindades on kõikjal tavapärane teha avaperioodiks, aastaks või pikemaks ajakski nii-öelda sisseelamishindu, aga kuna rendihinnad on konfidentsiaalne info, siis täpsemalt ei lahkaks, sest see sõltub ka lepingu pikkusest, investeeringute jagamisest rentnikuga," ütles T1 Mall of Tallinn juht Allan Remmelkoor.

