OTSE | 10 ettevõtlikku naist räägivad, kuidas nad on ehitanud eduka äri

Reet Villig - OÜ Willing, peamine tegevus on aiakujundus/aia kavandamine ja aia rajamine ning investeerimine. Edukaim investeering on Taxify/Bolt OÜ, kus lisaks rahalisele panustamisele tegutsesime mehega aktiivselt pool aastat kuni esimese töötaja palkamiseni.

Kristi Asperk - Be More Superfoods OÜ omanik ja tegevjuht. Tal õnnestus 8 kuuga oma tooted viia rohkem kui 250 erinevasse müügikohta üle Eesti. Samuti eksporditakse Be More Superfoodsi tooteid Saksamaale, Austriasse ja Taanis

Chanet Siret Simonen - Chanet Coaching asutaja, coach ja koolitaja. Chanet Coaching ühendab inimesed iseenda, oma suuremate soovide ja tegudega!

Liisi Tarvo - Vrapikohvik Wrap'n'Roll asutaja. Alustas ettevõtjana juba 16 aastaselt ning tänaseks on kasvatanud meeskonda, käivet ja kasumit.

Kadri Tuisk - Clanbeat Education OÜ asutaja, pilvetarkvara, mida koolid ja isiklikust arengust hoolivad organisatsioonid kasutavad oma inimeste arengu juhtimiseks.