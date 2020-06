OTSE | Arutelu riigikogus: kas ja miks oli Eestil juba kriisi alguseks raha otsas?

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on riigikogus toimuva arutelu ajend riigirahanduse halb seis koroonakriisi ajaks ning riigikontrolli audit 2018. aasta kohta. Komisjoni esimees keskendub oma ettekandes pikemale vaatele. Samuti on tema sõnul põhjust arutada kriisimeetmete häid külgi ja nõrkusi.

„Eelarvepoliitika on olnud Eesti rahvuslik uhkus, kuid viimasel neljal aastal enam mitte," ütles Ligi. „Riik on vaatamata positiivsele majandustsüklile elanud minevikus loodud tugevusvaru arvel, majanduse kasvupotentsiaali kahjustanud ning ekspertide soovitusi eiranud."

"Meie eelarvedebatid kipuvad taanduma sellele, kes ja kui palju raha sai, aga mitte see, kust see raha tuleb. Meie eelarvetraditsioon on teatud mõttes kirjas põhiseaduses, et kulude katteks tuleb ära näidata tuluallikad. Jõukohane kulutamine on olnud Eestile traditsioon kaks aastakümmet ja olime selle üle uhked. Kui räägitakse, et me oleks võinud Eesti "valmis ehitada" juba varem laenurahaga, siis saab ka muudmoodi - Eesti on olnud siiani kõige kiiremalt arenev eks-sotsialistlik riik.

Ligi näitas ka graafikut, kuidas eelarve on kuni lähiaastateni ja välja arvatud suurte kriiside ajal (1999. aasta vene kriis ja 2008. aasta masu) olnud vähemalt nominaalses ülejäägis. Seda kuni Jüri Ratase valitsuseni.

Kuvatõmmis

Ettekannetega esinevad hiljem veel Eesti Panga president Madis Müller, eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ning Eesti Kaubandus - Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.