OTSE DELFI TV-s | Eksperdid arutlevad: mida toob käesolev aasta kinnisvaraturule?

Kasvava kinnisvarabuumi hirmu tõttu on üha rohkem hakatud spekuleerima, kas ja millal on kätte jõudmas siinne hinnalagi. Teisalt on inimestel käes vaba raha ning kinnisvarasse investeerimine on Eesti elanike seas jätkuvalt populaarne, mis annab indu juurde ka arendajatele. Luminori korraldatud arutelul otsitakse neile küsimustele vastuseid.

Arutelul osalevad Kristjan Jasinski (Luminori Baltikum partnersuhete juht ja kinnisvaralaenu ekspert), Cärolyn Purve (Endoveri müügi projektijuht), Heiti Karafin (RE/MAX kinnisvara müügipartner), Mihkel Eliste (Arco Vara kutseline hindaja ja analüütik). Arutelu modereerib Ceilis Keermann, Luminori partnersuhete projektijuht.