OTSE DELFI TV-s | Töö- ja karjäärimessi raames toimub karjääriseminar "Kuidas ravida (majandus)kriisi?"

Virtuaalmess on hea võimalus nii tööandjatele kui tööotsijatele. Aadressil toomess.ee on avaldatud ligikaudu 100 tööandja info üle Eesti ning tööpakkumisi on seinast seina (alates klienditeenindusest, lõpetades tootmisega). Inimestel on võimalik tööandjatega suhelda stendi juurde lisatud kontaktide kaudu. Lisaks on võimalik osaleda töötubades ja karjäärinõustamisel.

Töömessi raames toimub 29.septembril kell 10.00-14.00 karjääriseminar „Kuidas ravida (majandus)kriisi?“. Karjääriseminar toimub paralleelselt kahes virtuaalsaalis- tööandjate saalis ning üldsaalis. Seminari ajal on vaatajatel võimalik edastada esinejatele küsimusi, mõlema saali ettekannetel on sünkroontõlge vene keelde ning lisaks on üldsaalis viipekeele- ja kirjutustõlge. Kogu karjääriseminari kavaga on võimalik tutvuda SIIN. Karjääriseminari veavad Urmas Vaino ning Anu Välba.