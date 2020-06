OTSE | EBS-i Majandusstuudio: kuidas juhtida virtuaalseid meeskondi ja aidata töötajatel uue olukorraga kohaneda?

Täna, 11. juunil kell 15.00 on eetris EBSi Majandusstuudio kolmas saade, kus EBSi juhtimise õppejõud ja globaalse telemeditsiini platvormi Viveo Health partnersuhete juht Ester Eomois ning Eesti Energia uue väärtusloome juht Sten Argos annavad nõu, kuidas juhtida organisatsioonis kriisi tõttu vajalikke muutusi. Delfi kommentaariumis saavad vaatajad küsida saates osalejatelt küsimusi.

„Tänase majandusliku ebakindluse taustal ja olukorras, kus ettevõtetel on tulnud väga kiirelt kohaneda ettevõtluskeskkonna muutustega, vajavad juhid mõtteviisi, mis aitaks neil toimunud arengutele mitte üle reageerida, vaid pigem keskenduda tulevikule," sõnas Ester Eomois, kelle juhitud meeskond käivitab globaalset telemeditsiini platvormi 35 riigis.

EBSi Majandusstuudios räägib Eomois nii juhtimisteooriatest kui ka oma praktilistest kogemustest Viveo Healthi juhina.

„Kui kriis sunnib organisatsiooni kiirelt muutustega kohanema, siis kasvab hüppeliselt kvaliteetse eestvedamise ja inimeste kaasamise oskuse olulisus. Kriisi ajal ja selle järel on oluline, et juhid pööraksid suuremat tähelepanu inimeste kaasamisele, suhtlusele ja vastastikusele usaldusele," täiendas Sten Argos, kes arutleb Majandusstuudios oma praktilise kogemuse baasil, kuidas kriitilistes oludes eestvedajana toime tulla.

Saates tuuakse näiteid meetoditest, mis aitavad meeskonnaliikmeid kaasata ja kiirendada töötajate kohanemist uue olukorraga. Ester Eomoisi sõnul on ta alati uskunud suurte muutuste läbiviimisel järgmistesse aspektidesse: kohese vajaduse tunnetus; suunav koalitsioon; väikeste võitude jada ja koostöö, mis hoiab meeskonna toimivana, loob tahte ja võimaldab näha pidevalt oma saavutusi.„Tänases olukorras on muutunud inimeste ja meeskondade motiveerimise võimalused ja viisid. Palgakärped, tööaja muutused või virtuaaltööle üleminek on loonud juhtidel vajaduse mõelda, kuidas tagada organisatsiooni toimimine ning milliseid muutusi tuleks meeskonna eestvedamisel ellu viia," selgitas Eomois.

Eraldi teemana käsitletakse Majandusstuudios virtuaalsete meeskondade juhtimist, mis on väljakutsuv ka tavapärasemas olukorras, kuid kriisi situatsioonis nõuab see väga kindla visiooniga liidrit.