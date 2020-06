OTSE | EBSi Majandusstuudio: Kas kriis kiirendab innovatsiooni?

„Distantsilt töötamine pani e-tiigri kiiremini hüppama. Eriolukord sundis ettevõtjaid ellujäämiseks ja müügi jätkamiseks töötama välja uusi digilahendusi, mis mõjutavad pikas perspektiivis majandust tervikuna," selgitas EBSi kantsler Mart Habakuk. EBSi Majandusstuudio teises saates arutleb Habakuk koos 3D avatare tootva ettevõtte Wolf3D asutaja ja tegevjuhi Timmu Tõkega selle üle, kas kiirendatud tempos välja töötatud digilahendused on jätkusuutlikud ning milline on nende mõju Eesti majandusele.

Timmu Tõke sõnul on uus standard ettevõtetes remote-first: „Twitter, Coinbase ja paljud teised tech-ettevõtted jätkavad ka pärast eriolukorra lõppu remote-first ettevõtetena. Kui varasemalt meelitati talenti lahedate kontorite ja tasuta lõunatega, siis nüüd on trend soosida kaugtööd."

„Seoses distantsilt töötajate arvu plahvatusliku kasvuga tekib terve hulk inimesi, kes ei näe enam mõtet elada kallites südalinnapiirkodades ja kolivad maale. See omakorda võib mõjutada nii eluaseme kui ka ärikinnisvara turgu. Osad töökohad suunatakse aga üldse riigist välja madalamate tööjõukuludega riikidesse. Kasvab ilma kontaktita tarbimise ja suhtluse osakaal: online-poed, toidu kojukanne, e-kanalite kaudu toimuv kommunikatsioon, haridus, arstide ja patsientide suhtlus kui ka paljud muud teenused. Need võimalused olid olemas juba varem, kuid kriisi käigus muutusid tarbimisharjumused ja -maht ning see tekitas vajaduse arendada kiiremini uusi digitaalseid teenuseid," selgitas Tõke.