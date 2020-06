OTSE | EBSi Majandusstuudio: kes ja kuidas suudavad digiplatvormide mõjujõudu ohjata?

Täna, 18. juunil kell 15.00 toimub EBSi Majandusstuudio kevadise saatesarja viimane saade, kus arutlevad teemal „Digiplatvormide roll globaalses majanduses" EBSi professor ja 1. augustil ametisse astuv värskelt valitud rektor Meelis Kitsing ning internetipõhise isikusamasuse kontrolli teenust pakkuva IT-ettevõtte Veriff asepresident, varem Skype'is ja Pipedrive'is töötanud Tiit Paananen.

Meelis Kitsingu uurimushuviks on olnud digiplatvormid ja nende ökosüsteemid nii tehnoloogilises võtmes kui ka majanduslikult, poliitiliselt ja sotsiaalselt. Viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud suurte digiplatvormide esiletõus, mis on laialdaselt mõjutanud paljusid eluvaldkondi.

Kitsing küsib: „Kuidas jätkub USA ja Hiina platvormide dominatsioon ning milleni viib nende vaheline konkurents? Millisel määral suudavad riigid platvormide mõjujõudu piirata ja neid reguleerida?"

Vastuseks neile küsimustele arvab EBSi külalislektor Martin Kenney Kalifornia ülikoolist, et USA eraplatvormide domineerimine jätkub. Samas Kai Jia Hiina tehnoloogiaülikoolist peab realistlikuks arengust eraplatvormide ja riigi partnerluse teket.

Tiit Paananen kommenteerib erinevate stsenaariumite mõju Veriffile ja Eesti ettevõtjatele üldiselt. Arutletakse ka, kas iseseisva platvormina jätkamine on realistlikum kui muutumine mõne suure platvormi osaks.



EBSi Majandusstuudio viimane saade pealkirjaga „Digiplatvormide roll globaalses majanduses" on otse-eetris 18. juunil kell 15.00-16.00 EBSi Facebookis ja Delfi Ärilehes. Delfi kommentaariumis saavad vaatajad küsida saates osalejatelt küsimusi. Saade on järelvaadatav Delfi Ärilehes ning EBSi Facebookis ja Youtubes.