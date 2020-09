OTSE | Rahandusministeeriumi prognoos: palgakasv taastub ülejärgmisel aastal

2022. aastal peaks Eesti majandus kasvama 3,5 protsenti, 2023. aastal kolm protsenti ja 2024. aastal 2,3 protsenti.

Palkade kasv taastub 2022. aastal. Tulevaks aastaks prognoosib ministeerium keskmise palga 2,3 protsendist reaalkasvu.

Majanduse taastumine nii järsk ja V-kujuline ei tule, nagu kevadel lootsime, ütles rahandusminister Martin Helme. Ka edaspidi on vaja majandust toetada, lausus ta.

Kriisi lõpuks peaks Eesti võlakoormus kerkima 30 protsendini SKPst.

Valitsussektori võlg kasvab läinud aasta 8,4 protsendilt 2024. aastaks 31,3 protsendini.

„Jutt, et me orjastame järgnevad põlved võlakoormaga, on jaburus,“ ütles Helme.