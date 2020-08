OTSE | Ratas ja Helme annavad aru Nordica ja Porto Franco toetamise teemadel

Euroopa Komisjon otsustas anda Eesti valitsusele loa toetada Nordicat 30 miljoni euroga, et aidata lennufirmal koroonaviirusest tingitud raskustega toime tulla. Sellest 22 miljonit läheb aktsiakapitali ning 8 miljonit antakse kuueaastase laenuna.

Eesti otsustas kevadel, et soovib suurendada Nordica aktsiakapitali 22 miljoni euro võrra ning anda ettevõttele kaheksa miljoni eurose subsideeritud intressiga laenu. See tähendab, et kogu abimeetme summa on 30 miljonit eurot.

Valitsus otsustas Nordicas aktsiakapitali 30 miljoni euro võrra suurendada juba aprilli lõpus, küll aga alustati siis väljaselgitamist, kas tegemist oleks ebaseadusliku riigiabiga.

Valitsuskabinet on valmis andma läbi Kredexi Porto Francole 39,4 miljoni euro suuruse käibekapitalilaenu. Laenu tähtaeg kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas.

Selle kinnivaralaenule tulevad teise järgu tagatised. Riigi selline madala intressi ja tagatistega laenuotsus põhjustas teiste kinnisvaraärimeeste seas pahameelt.