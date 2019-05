OTSE | Reinsalu valitsuse pressikonverentsil: Mustika keskuses oli nagu sõjaaja leivasaba. Tegemist oli Omnivast pakisaajate järjekorraga

"Omniva puhul jälgin arengut kulm kortsus,” ütles välisminister Urmas Reinsalu. “Ettevõte saaks toimida palju edukamalt kui kliente poleks.”

"50 inimest seisis nagu sõjaaja leivasabas," ütles Reinsalu Mustika keskuses hiljuti nähtu kohta. “Varem pandi hajaasustusega aladel postkontorid kinni, nüüd oleme jõudnud tiheasutustusega piirkondadeni.”

„Ideoloogiliselt on Eesti Post tegutsev paljudes teenustega avatud turul, sealt on võimalik päris hästi teenida,“ lausus Helme. „Kui universaalset kannet ei tahaks teostada, kaob riigile selle asutuse mõte ära.“

Alkoholiaktsiisi langetamise asjus oli Helme optimistlik, et ollakse aktsiisi langetamisele lähedal. „Analüüse on tehtud, nüüd on veel asi natuke modelleerimise ja poliitilise leppe taga.“