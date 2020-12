OTSE | Riigikogu erikomisjon arutab KredExi rahajagamist. Komisjoni juht ei ole olukorraga rahul

Komisjoni esimees Jürgen Ligi ütles, et Riigikontroll on andnud kinnitust kriitikale, mille valitsuse kriisiabi pälvis juba kevadel. „KredExi puhul on oldud pigem pealiskaudne kui kiire, tingimused on garantiideks määratud raha kasutust takistanud, otselaenude puhul on nad aga suuresti üldse puudunud," loetles Ligi. „Erakorraliste meetmete kasutamise protsessi on iseloomustanud läbipaistmatus, valearvestused ja valitsuse tahe anda konkreetsetele ettevõtetele ise laenu, selle asemel et sätestada reegleid ja teha koostööd pankadega, kelle käes on pädevus."

Riigikontroll leidis kontrolliaruandes, et Riigikogu ja valitsus eraldasid KredExi meetmeteks pea miljard eurot, jättes riigi sekkumise eesmärgi ja tulemuste hindamise ebaselgeks.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil osalevad ka korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed.

Istungile on kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, SA KredExi juhatuse esimees Ivo Kuldmäe ja juhatuse liige Paul Kalle ning Riigikontrolli esindajad.