OTSE | Swedbank jagab selgitusi, miks Robert Kitt ja veel kaks juhti Eesti harus ameti kaotasid

Swedbanki pressikonverents

Elsnitz rõhutab veelkord panga pühendumust Eesti turule ja ühiskonnae. "Swedbank on Eestis juhtiv pank ja me oleme täiesti kindlad, et me sellel positsioonil ka jätkame. Jätkame tööd, keskendudes oma klientidele. Eesti on jätkuvalt meie jaoks üks neljast koduturust."

Swedbanki Balti panganduse juhi sõnul on tal heameel, et Olavi Lepp ja Anna Kõuts olid nõus nii lühikese etteteatamisajaga valmis võtma endale pangajuhi ja finantsjuhi kohused.

"Eilse juhtkonna otsuse kohaselt otsustasime peatada Swedbanki Eesti juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Nende volitused on peatatud, aga nad on endiselt panga töötajad. See on seotud meie käimasoleva sisejuurdlusega, mille kohta on Swedbank teile ka varasemalt info edastanud," ütles Elsnitz.

Elsnitzi sõnul lõppes just juhtkonnal koosolek töötajatega Liivalaia peakontoris, kellel oli palju küsimus. "Nagu ma ütlesin neile, siis ma ei saa rohkem detaile lisada eilsele pressiteatele."

Esimesena saab sõna Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitz alustab sellega, et rõhutab panga pühendumust Eesti turule, klientidele ja turule.

Panga pessiesindaja juhatab pressikonverentsi sisse, viidates, et pank selgitab juhtkonnas toimunud muudatusi.

Swedbank jagab selgitusi juhtide volituste peatamise kohta kell 10.30 algaval pressikonverentsil.