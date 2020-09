OTSE | Vaata, kuidas Tallinki uus shuttle-laev Rauma laevatehases kiilu saab

Kiilupanek on laevaehituses oluline verstapost, mida peetakse sageli ka laeva sünnihetkeks. Kiilupaneku käigus asetatakse esimene, umbes 270 tonni kaaluv MyStari kiiluplokk Rauma laevatehase kuivdokki. Traditsiooniliselt asetatakse tseremoonia käigus laeva kiilu alla õnnetoovad mündid, mis MyStari puhul on nii Eesti kui ka Soome euromündid.

”Praegu on eriti oluline keskenduda üheaegselt nii lähitulevikule kui ka pikemale perspektiivile, ning edasi töötada võtmeprojektidega, mis kindlustavad, et laevandusvaldkond oleks tulevikus rohelisem, tõhusam ja oma tegevuses üha kestlikum,” ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

2017. aasta algusest Tallinna-Helsingi liinil sõitma hakanud Megastari sõsarlaeva MyStari ehitus algas Rauma laevatehases sel kevadel, 6. aprillil ning laeva valmimine on planeeritud 2022. aasta jaanuarikuusse. Peale laeva üleandmist Tallink Grupile asub MyStar teenindama Tallinki Tallinna-Helsingi liini.

MyStar, mis kasutab peamise kütusena veeldatud maagaasi, on varustatud tipptehnoloogia ja innovatsiooniliste lahendustega pardal ning vastab kõikidele praegustele ja teadaolevatele tulevastele emissiooninõuetele, on Tallink Grupi jaoks oluline samm kestlikkuse ja keskkonnahoiu tõhustamisel.

”Eriliselt uhke tunne ja heameel on ka selle üle, et MyStari projektiga on meil võimalus toetada mainekat Soome laevaehituse traditsiooni. Täna, rohkem kui eales varem, on meie jaoks tähtis, et saame oma laevu ehitada kodule lähemal Soomes, ning sellisel moel aidata kaasa töökohtade säilimisele Soomes ja Eestis, hoida alal Soome ajaloolist laevaehituse tööstusharu ning panustada ja toetada Läänemere regiooni majandust laiemalt,” lisas Tallinki juht Paavo Nõgene.

MyStar shuttle-laev pikkus – 212 m

laius – 30,6 m

kogumahutavus – GT 50 000

eeisijaid - 2800

4 autotekki mahutavad kuni 750 sõidukit

kiirus - 27 sõlme

referentslaev on Tallinki shuttle-laev Megastar

Rauma laevatehase (RMC) juhatuse esimees Jyrki Heinimaa sõnul kulgeb uue laeva ehitus jõudsalt. “Vaatamata pingelisele majandusolukorrale ja üleilmsele koroonaviiruse pandeemiale on meil hea meel, et MyStari ehitus edeneb Raumal plaanipäraselt ja ehitusprojekti maht tagab üle 1500 inimtööaastaühiku tööd Rauma laevatehasele,” rääkis ta.