OTSEBLOGI, FOTOD ja VIDEO | Koalitsiooni tahtmine läks läbi: riigikogu näitas pensionireformile rohelist tuld

Pensionireformi hääletus

Hääletuse ajal olid kõik 101 saadikut kohal - poolthääle andis neist 56, vastu oli 45.

Siim Kallas kutsub spiikritoolist veel joviaalses tujus kolleege korrale ja riigikogu alustab teise päevakorrapunkti arutamist.

Kõlas aplaus ja pensionireformi seadus SE108 on vastu võetud!

Läheb hääletuseks!

Seeder: kuna täna on väga palju juttu olnud pettustest, mis nüüd kohe pead tõstavad, siis tuletan meelde, et fondidega liitumisel kinkisid pangad 2000ndate alguses meepurgi, teki või CD-mängijaga.

Pensionireformi arhitekt Helir-Valdor Seeder (Isamaa): inimesed ei ole asendatavad rahaga. Praegune pensionisüsteem ei toimi inimeste huvides. Eiratakse elementaarset tõde, et tööealine põlvkond peab üles kasvatama lapsed ja ülal pidama eakad. Pole mõtet ennast petta, et lastetu tuleviku alternatiiv on teine pensionisammas.

Samal ajal räägib ETV saates "Esimene stuudio" Eesti Panga president Madis Müller, et fakt on see, et kui meil täna on 2,2 töötajat pensionäride kohta, siis paarikümne aasta pärast on see 1,7 töötajat. "Selge on see, et pensionid ei saa kasvada samas tempos, mis palgad. Juhul kui valitsus endiselt seab sihiks, et 40% palgast võiks pension olla, siis midagi peab ju juhtuma."

Lotman tsiteerib Paul Krugmani! "Kui võitjaks tuli Trump, siis Krugman kirjutas börside langusel Twitteris, et tema ennustab, et need ei taastu kunagi. Aga börsidel läheb kõige paremini ajaloos! Aga kas ta vabandas pärast? Ei! Ta ütles siis, et kui Trump saab ka teise ametiaja, siis tuleb katastroof."

Semiootik Mihhail Lotman (Isamaa) räägib poliitikute retoorikast. Siis lisab, et tema sõnul ei vasta tõele, et teine sammas tagab väärikat pensionipõlve. "See ei ole tõsi. Ma ei taha ka valetada, et me muudame uue reformiga kõik heaks, aga see on kindlasti samm paremuse suunas."

Taavi Rõivas (Reformierakond): koalitsioon ütleb, et muudatusega on võimalik anda inimestele oma raha üle otsustada, aga tegelikult on see hoopis ahvatlus raha kiirelt ära kulutada. Jättes terve põlvkonna - meie enda põlvkonna - suurde vaesusriski.

Siim Kallas (Reformierakond) ütleb, et osa poliitikuid viib täna läbi oma kinnisideed. Ta lisab, et laiali jagatakse raha, mis oli mõeldud pensioni kindlustamiseks tulevikus. Tema hinnangul pole valitsusel selleks otsuseks rahva mandaati.

Katri Raik (SDE) räägib, et tema ei oskagi säästa, tema raha on teises sambas. Ta ütleb, et tema saaks hakkama ka sambata (tal on ka muid sääste), aga Eestis on palju neid, kes ei saaks. "Ärme mõtle otsust langetades vaid endale, kes hakkama saame, mõtleme ka nendele, kes on meist nõrgemad ja vahest veel kehvemad säästjad kui mina."

Juttu jätkub kauemaks - kõnelejate rivi lõpp veel ei paista. Hetkel on kõnepuldis keskerakondlane Oudekki Loone. Ta pajatab, et meie riigi tulevik on tagatud tugeva esimese sambaga.

Ilmekas foto meie fotograafilt hetkeseisust riigikogus. Sisuliselt kõik on kolleegide kuulamisega alla andnud, isegi opositsioon ei kuula enda liikmete sõnavõtte!

Vilja Toomast (REF) toob välja, et vaadates kui nõrk on kolmanda -täna vabatahtliku - sambaga liitumine, võib arvata, et passiivseks jääb liitumine vabatahlikuks tehes ka teise samba puhul.

Pöördumised jätkuvad, kümmekond riigikogu liiget on veel sõnavõtu järjekorras!

Toomas Kivimägi (REF): valitsuskoalitsoon taandab ennast kindlustamast inimestele väärikas vanaduspõlv. Ma poleks üllatunud, kui mõni advokaadibüroo hakkaks koondama nõudeid inimestelt, kes pole liitunud sambaga, aga tahaks ka oma 4% - sarnaselt liitunutega - kätte saada!

Kai Rimmel (EKRE) ütleb, et vabatahtlikuks muutmist võiks võrrelda pärisorjuse kaotamisega! Lisaks soovis Rimmel kõigile kainet meelt ja selget mõistust. Tõepoolest, seda läheb kindlasti vaja igas eluvaldkonnas.

Riigikogu kõnepuldis sarjab Ligi ka Indrek Neivelti öeldes, et Neivelt ei saa üldse aru kuidas on esimene ja teine sammas omavahel seotud ja sarjab ka kõiki neid (k.a rahandusministrit), kes Neivelti eksperdina käsitlevad.

Pärast fraktsioonide esindajate saavad sõna teised riigikogu liikmed. Alustab Jürgen Ligi, kes lükkas ümber oma erakonnakaaslase Kaja Kallase sõnavõtu, et tegu on selle valitsuse halvima eelnõuga. "Tegu on sajandi kuriteoga," arvas Ligi.

Indrek Saar (SDE): meie peame vastama nendele inimestele, kes on pärast oma raha kaotanud ja küsivad - miks me neid ei hoiatanud?

Aivar Kokk (Isamaa): mina kavatsen teise pensionisambasse edasi jääda ka peale reformi!

Siim Pohlak (EKRE): meie fraktsioon leiab, et reform on vajalik. Inimestel on vaja võimalust OMA raha eest vastutada. Opositsioon eirab rahva enamuse toetavat suhtumist. Ka meeleavaldus kukkus läbi, rahvamasse sinna kohale ei tulnud.

Kallas ähvardab koledate asjade, mis juhtub siis kui pensionisüsteemi laialitassimine ja näiteks majanduslangus kokku langeksid... tagajärgede eest peab vastutama aga ühiskond.

Huhh! Küsimused ministrile said läbi, nüüd algasid kõned. Alustab Kaja Kallas (Reformierakond) ja ütleb kohe: tegu on valitsuse kõige halvema eelnõuga!

Helme: kontol endal on hulgaliselt piiranguid. kuna tegu on eriliigilise pangakontoga, siis inimene ise on seal fondihaldur ja haldustasusid pole. Igasugu kanded maksavad panga hinnakirja järgi.

Ossinovski küsib pensioni investeerimiskonto kohta: kas eelnõuga kehtestatakse ka sellele konkreetsele teenusele tasudemäärad ja tingimused, mis pensionirahale finantsasutused võiksid kehtestada?

Rahandusminister vastab nüüd endiselt opositsiooni küsimustele. Sõna on saanud Kallas, Ossinovski, Pentus-Rosimannus jne. Paljud küsimused ja vastused hakkavad praeguseks üksteist kordama, kuid see on opositsiooni taktika - venitada hääletusega nii kaua kui võimalik ja pidada kuidagigi debatti, mida enne eelnõu hääletust tegelikult ei toimu.

Küsimused on lõppenud. Pärast väikest vaheaega tulevad sõnavõtud.

"Inimesed vastutavad oma nahaga ja eluga oma otsuste eest," vastas Helme küsimusele, kes vastutab, kui inimene oma raha välja võtab ja selle ära kulutab. Helme lisas, et kui fondijuht raha tuulde laseb, siis ta ei vastuta selle raha eest ja millegipärast me inimesi ei usalda, aga usaldame institutsioone.

Helme selgitas, et fondide laenu võtmise limiiti suurendatakse senisest 10%-lt 25%-le selleks, et juhul, kui fondist lahkujaid on palju, oleks võimalik need summad välja maksma ilma, et peaks tegema kiirmüüki. Teine tasandusmeede on puhveraeg avalduse esitamise ning raha kätte saamise vahel. „On fondihaldurite arvestuste küsimus, kuidas neid positsioone rahaksteha,“ märkis Helme. Kes aga selle laenuvõtmise ja intressid kinni maksavad? „Kinni maksvad need, kelle rahaga seada kõike tehakse- säästjad,“ lausus Helme.

Opositsioonipoliitikud püüavad rahandusminister Martin Helme teadmisi majanduse ja rahanduse vallas pidevalt kahtluse alla seada ning süüdistavad, et ta kasutab oma argumentides kahtlase väärtusega ekspertide arvamusi.

Helme on ülimalt optimistlik selles osas, mis juhtub siis, kui pensionifondid peavad hakkama klintide pärast võistlema ja oma tootlust suurendama.

Helme selgitas, et raha väljavõtmist II sambast reguleeritakse maksudega ning see peaks motiveerima inimesi raha välja võtma pensionieas. Kui inimene võtab raha välja enne pensioniea saabumist, siis maksab ta sellelt summalt 20% tulumaksu. Kui II sambasse kogunenud raha võetakse välja pensioniea saabudes korraga, siis tuleb maksta 10% tulumaksu. Kui inimesed võtavad oma kogutu II sambast välja penisonieas jupikaupa, siis ei ole vaja sellelt tulumaksu maksta.

Helme: see ei ole sajandi sigadus: See on nii selle kui ka eelnevate valitsuste üks paremaid reforme. Me ei võta kelleltki midagi ära. Fondijuhtide automaatse raha saamise me teeme väiksemaks, aga isegi seda me ei lõpeta täielikult ära

Helme sõnul tõusevad pensionid pensionireformi järel üsna kiiresti, sest kogu vabanev raha läheb pensionite suurendamieks. Tootluse küsimus lahendatakse turumajandusega. "Kui tekitad turule reaalse konkurentsi klientide pärast, siis see sunnib oma toote ümber tegema. Esimest korda 20 aasta jooksul peavad fondijuhid jalad kõhu alt välja lükkama ja natuke pingutama."

Helme: kogu õiguskantsleri kiri oli kantud sellest, et ta vaatab pikksilma valest otsast sisse. Ebavõrdne kohtlemine algas juba 17 aastat tagasi.

Helme: me ei arva, et inimesed on nii targad, et oskavad mingi suurema tootluse tekitada, vaid me anname neile valikuvõimaluse. Ja kui nad teise samba lõpetavad, siis inimeste sotsiaalmaks läheb edaspidi kõik I sambasse.

Riina Sikkuti küsimusele, millega on õigustatud sotsiaalmaksu raha kasutamine näiteks laenude tagasimakseteks, vastas Helme: seda seadust rikuti juba II samba loomisel, kui see 4% suunati fondi.

Martin Helme: jah, te olete õigesti aru saanud. Kui inimene võtab oma raha välja, siis ta võib sellega teha mis ta tahab. Kiirlaenu teema lahendamiseks on meil viis aastat tagasi vastu võetud seadus, mis seda reguleerib ja olukord ei ole pandeemiline.

Liina Kersna: Kas kiirlaenu tagasimaksmine teise pensionisamba rahaga on investeering?

Kui peaminister Jüri Ratas on tänase päeva jooksul pidevalt kinnitanud, et tema ei ole ajas oma seisukohta II samba kohta muutnud, siis rahandusminister Martin Helme on oluliselt otsekohesem ja ausam ning vastas küsimusele, kuidas neil on õnnestunud peaministri seisukohta nii lühikese ajaga muuta: Poliitika on dünaamiline. Siis oli teine valitsus, teiste paanidega, teistsuguse maailmavaatega erakondadega. Inimeste seisukohad võivad aja jooksul areneda, argumendid võivad mõjuda.

Helme: me võime vaielda, kas reform teeb olukorda paremaks või halvemaks, aga lähtekohaks tuleb võtta, et ka tänase süsteemi puhul asendusmäär pensionipõlveks ei ole tagatud. Midagi peab tegema.

Helme: Teise samba rahastamine viib esimesest sambast raha välja ja sinna tuleb panna raha juurde mujalt. Samba reformi vastased ehk need kes sellest elavad, on suutnud oma jutupunkte väga hästi levitada.

Andres Sutt: kas olete teinud arvestuse, mis saab nende inimeste sissetulekutest pensionipõlves, kes oma teise samba raha välja võtavad ja selle ära kulutavad?

Helme sõnul luuakse olukord, kus fondivalitsejad peavad hakkama pakkuma paremat tootlust. Ta kinnitas, et nad midagi ei lammuta, II pensionisammas jääb alles ja kedagi seal vägisi ära ei liigutata. Helme: fondihaldurite sõnul on ainus koht, kus saab ahvatlevat tootlust teenida, on reaalmajandus ja see tähendab,et fondihaldurid otsivad neid investeerimisvõimalusi edasi ega kao reaalmajandusest kuskile. Fondihaldurid enam meie reformi vastu täna ei protesti ja on sellega nõus.

Helme: selline kogumine, kus me kogume vaesemate inimeste arvel rikkamate eduks, ei ole meie meelest mõistlik.

Helme: kui kriisi ajal arutati pensionisammaste lõpetamist ja seda ei tehtud, siis ma väidan, et 2010 ei võitnud mitte terve mõistus vaid pankade lobi.

Martin Helme Jürgen Ligile: me oleme sisulisi parandusi arvestanud, aga kui te tulete jutuga, et ärge tehke või tehke nii, et see ei hakka tööle, siis seda me ei arvesta. Parandusettepanekutes ei ole midagi arutada.

Vastuseks Taavi Rõivase küsimusele, kas ta tajub seda vastutust, mis reformijatel Eesti majanduse ees on, sest vähem on räägitud sellest, et pensionifondidel on väiksemad võimalused Eesti majandusse investeerida, vastas Helme: ma ei võta tõsiselt neid krookodillipisaraid, sest kahju Eesti majandusele on juba varem tehtud.

Taavi Rõivas: see on koomiline, et te nimetate seda reformiks. Lõhkumine ei ole reform.

Helme: reform pakub täiendavaid võimalusi oma penisonipõlve kindlustamisel. Ma pole nõus väidetega, et reform on põhiseadusega vastuolus.

Investeerimiskonto võimalus lisandub alles aprillis 2021.

II sambast raha väljamakse ei muuda inimese tulumaksuvaba tulu arvestust ehk sambast välja võetavalt rahalt tuleb küll maksta tulumaks, kuid seda raha ei arvestata tulumaksuvaba miinimumi arvestamisel.

Helme: fondivalitsejatele on antud õigus võtta laenu senises 10% asemel 25% ulatuses fondi varadest.

Martin Helme tutvustab muudatusi: kui inimene soovib teisest sambast raha kätte saada septembris, siis tuleb avaldus esitada märtsis. See muudatus peaks vähendama riski, et fondis jätkavate inimeste vara väheneks.

Rahandusminister Martin Helme saab pensionireformi eelnõud tutvustama hakata. Ajakava kohaselt peaks tal selleks olema aega 20 minutit.

Riigikogu juhatuse konsensuslik otsus oli, et plakatid tuleb eemaldada.Ja Helir-Valdor Seeder ütleb,et sellest tuleb ka edaspidi kinni pidada. Kalvi Kõva riietusel olevaid loosungeid puututavale küsimusele vastuseks kinnitas Seeder, et otsus kehtib ka nende kohta. Kõikide isikute kohta, ka president.

Helir-Valdor Seeder pikendas juhataja vaheaega kella 14:50ni.

Võeti vaheaeg 10 minutit.

Helir-Valdor Seeder katkestas rahandusminister Martin Helme jutu ning palus opositsioonil loosungid ( tõenäoliselt siis pensionireformi vastased) riigikogu saalist eemaldada.

Kohal on 93 riigikogu liiget, puudub kaheksa.

Algas riigikogu istung.

Infotund lõppes. 15.päevakorras olnud küsimusest jõuti esitada üheksa.

Jüri Ratas põhjendab seaduseelnõu valitsuse usaldusega sidumist: 957 muudatusettepanekut on laual ja saate isegi aru,et sellest ei võida mitte keegi, võib-olla riigikogu puhvet võidab. Täna saab olema sisuline debatt.

Jüri Ratas omalt poolt loetleb üles rea eelnõusid, mida varasead valitsused on usaldushääletusega sidunud. Lisaks kinnitas, et valitsus ei tahtnud penisonireformi eelnõu usaldushääletusega siduda, aga opositsioon ei jätnud talle teist võimalust, sest sisulist arutelu ei ole olnud võimalik arendada ja opositsioon oleks muudatusettepanekutega venitanud seda arutelu lõpmatuseni.

Infotunnis on küsimusi ka sallivuse teemadel. Nii tõstatasid opositsioonipoliitikud küsimuse, et peaminister Jüri Ratas annaks riigikogu kõnepuldis peaministri ülesannetes olnud siseminister Mart Helme väljaütlemisele, kus Helme sotsiaalministeeriumi mitmekesisisuse kampaaniat kritiseerides lausus, et usklikele on solvav, kui neid pannakse mingite väärakatega ühte patta. Mitmekordsele küsimusele vastas Ratas: "Mingil juhul ei saa ma nõustuda selliste sõnadega ühegi eesti inimese kohta".

Ratas möönis, et on võimalik, et erinevad inimesed võivad plaanitavast muudatusest tulevikus kaotada, kuid oluline on see, kuidas tagada juba praegu pensionil olijatele suurem sissetulek.

Ratas tunnistas vastuseks Heljo Pikhofi küsimusele vastates, et on keeruline ja praktiliselt võimatu prognoosida, kui palju on neid inimesi, kes II sambast raha välja võtavad. Võimalikku ebavõrdset kohtlemist kommenteerides lausus Ratas, et on palju neid, kes ütlevad, et ebavõrdne kohtlemine I , II ja III samba läbi sai alguse juba 2001.aastal. Inimestel oli kolm alternatiivi. olid need kes pidid liituma, olid need kellele anti võimlaus liituda ja need, kellele seda võimalust ei antudki.

Ratas väikese pensionitõusu kriitikutele: olgu kasvõi 1 sent. Aga see on põhimõte, et kui me saame anda meie eakatele midagi juurde just sinna põhiossa, siis seda tuleb teha.

Riigikogu infotunnis küsijad toovad üksteise järel välja näiteid, kuidas peaminister on oma varasemaid sõnu söönud ning pensionisüsteemi ja selle muutmise osas oma meelt muutunud, kuid Jüri Ratas ei lase ennast nendest häirida. "Auväärt riigikogu liikmed, ärge kirjutage mulle ette, kuidas ma pean vastama!"

Ratas: pension on alati olnud maksu all. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju on neid inimesi, kelle pension nii suur on, et sellelt tulumaksu arvestatakse.

Jüri Ratas: keegi ei pea lahkuma II sambast, aga kindlasti on ka neid inimesi, kes näevad teisi investeerimisvõimalusi.

Ratas: Ma ei saa sellest hüsteeriast aru, et inimestel paarikümne aasta pärast ei ole enam raha. Mina usun,et inimseed teevad ratsionaalseid otsuseid.

Jüri Ratas kinnitas infotunnis küsimusele vastates, et tema ei ole oma seisukohti pensioniks kogumise osas muutnud ja toonane vaidlus puudutas II pensionisamba kaotamist. "Olen jätkuvalt seisukohal, et II penisonisammast ei tuleks ära kaotada. Ma jätkuvalt arvan, et pensionite ette kogumine on vajalik ja mõistlik. Reform muudab penisonisüsteemi paindlikumaks, aga kaitseb ka pensionikogujat ning motiveerib fonde pakkuma paremat tootlust."

Indrek Saar: mis on olnud need argumendid, mis viimaste kuude jooksul on teid pannud risti vastupidiselt mõtlema pensionireformist?

Riigikogu infotund algas.

Meeleavaldaja: „Kui tänane hääletus läbi läheb, siis see on kurb päev. See näitab, et riiki ei saa usaldada. See ei ole OK kui lühiajalise kasu nimel inimesi hullutatakse.“

Kaja Kallas Delfi reporterile: Kas keegi loodab Jüri Rataselt saada konkreetseid vastuseid? See oli retooriline küsimus.Küsime infotunnis reformi kohta, aga kas me nendele ka vastuseid saame, aeg näitab.

Riigikogu ette on kogunenud meeleavaldus, kus osalevad ka opositsioonisaadikud. Sotsiaaldemokraat, endine tervise- ning tööminister Riina Sikkut tõdes, et valitsuse võimalus siduda eelnõuusaldushääletusega on vajalik, kui on mingi riigi seisukohast väga olulineküsimus, milles opositsiooni toetus ei ole kindel. „Praegu ei ole selline olukord, küsimus on lihtsalt menetlemise tempos.Valitsus ei soovi teiste ettepanekuid kuulata ja see eelnõuvalitsuse usaldusega sidumine võimaldab selle eelnõu jõuga läbi suruda."

